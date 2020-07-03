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В Москве восстановили движение поездов на Филевской линии метро
Движение поездов Филёвской линии метро Москвы восстановлено после инцидента с деревом на путях, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T21:12
москва
московский метрополитен
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
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РИА Новости
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60
москва, московский метрополитен, общество

В Москве восстановили движение поездов на Филевской линии метро

21:12 03.07.2020
836
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОбновленный поезд московского метро "Москва"
Обновленный поезд московского метро Москва
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Движение поездов Филёвской линии метро Москвы восстановлено после инцидента с деревом на путях, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что движение поездов временно остановлено от станции "Киевская" до станции "Багратионовская" Филёвской линии метро Москвы из-за дерева на пути.
"Дерево убрано, движение на Филёвской линии полностью восстановлено",- говорится в сообщении.
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