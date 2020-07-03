https://ria.ru/20200703/1573873816.html
Суд отложил рассмотрение ходатайства об аресте замглавы Минобрнауки
Тверской суд Москвы отложил рассмотрение ходатайства об аресте замглавы Минобрнауки Марины Лукашевич и чиновника Россотрудничества Михаила Попова, которых... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T21:07
2020-07-03T21:07
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
москва
происшествия
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https://realty.ria.ru/20200625/1573463145.html
Kastitisrus
Ну давай судья, закон што дышло! Назначить штраф тыщ 100 и перевести на повышение
13
4
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/152502/26/1525022608_0:210:2850:1814_1400x0_80_0_0_a5df5b6e3064d7ec0c8cc69b0633b182.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), москва, происшествия