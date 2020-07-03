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Суд отложил рассмотрение ходатайства об аресте замглавы Минобрнауки
Тверской суд Москвы отложил рассмотрение ходатайства об аресте замглавы Минобрнауки Марины Лукашевич и чиновника Россотрудничества Михаила Попова, которых... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T21:07
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
москва
происшествия
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2020
РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), москва, происшествия

Суд отложил рассмотрение ходатайства об аресте замглавы Минобрнауки

21:07 03.07.2020
9241
© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкМарина Лукашевич
Марина Лукашевич
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Тверской суд Москвы отложил рассмотрение ходатайства об аресте замглавы Минобрнауки Марины Лукашевич и чиновника Россотрудничества Михаила Попова, которых подозревают в хищении 40 миллионов рублей, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Тверского суда Ольга Бондарева.
"Суд отложил рассмотрение на 6 июля", - сказала собеседница агентства.
Статуя Фемиды
25 июня, 14:06
Суд дал 9 лет колонии ростовчанину за хищение 600 млн руб дольщиков
Она добавила, что следствие просит арестовать Лукашевич и Попова до 16 августа.
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Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)МоскваПроисшествия
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3 июля, 22:09
Kastitisrus
900310
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