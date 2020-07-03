В Ростовской области откроются почти 780 детских лагерей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июл - РИА Новости. Почти 780 лагерей Ростовской области летом примут детей на оздоровление и отдых, сообщает правительство региона.
Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам Роспотребнадзора, опубликованным в пятницу, выезд детей на отдых и оздоровление в лагеря за пределы своего региона запрещен. Исключение сделано лишь для проживающих в Арктической зоне.
"В летний период текущего года планируют работать 776 донских лагерей, в том числе 22 загородных лагеря и 754 пришкольных с дневным пребыванием. Все лагеря прошли проверку на соответствие санитарным нормам и правилам, требованиям пожарной и антитеррористической безопасности и имеют действующие санитарно-эпидемиологические заключения на работу", - приводятся слова министра труда и соцразвития Ростовской области Елены Елисеевой.
Традиционно для организации интересного досуга детей, находящихся на отдыхе, будут проведены профильные и тематические смены.
В пятницу в Ростовской области стартовала детская летняя оздоровительная кампания. В первую смену приняли детей на отдых и оздоровление практически все загородные лагеря региона. Это лагеря Белокалитвинского, Боковского, Верхнедонского, Каменского, Миллеровского, Неклиновского, Обливского, Семикаракорского и Тарасовского районов. Позднее эстафету подхватят здравницы Азовского района и Ростова-на-Дону.
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