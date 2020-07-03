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В Ростовской области откроются почти 780 детских лагерей
Почти 780 лагерей Ростовской области летом примут детей на оздоровление и отдых, сообщает правительство региона. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T21:00
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ростовская область, ростов-на-дону, азовский район, общество

В Ростовской области откроются почти 780 детских лагерей

21:00 03.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкАвтобус с детьми
Автобус с детьми
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июл - РИА Новости. Почти 780 лагерей Ростовской области летом примут детей на оздоровление и отдых, сообщает правительство региона.
Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам Роспотребнадзора, опубликованным в пятницу, выезд детей на отдых и оздоровление в лагеря за пределы своего региона запрещен. Исключение сделано лишь для проживающих в Арктической зоне.
"В летний период текущего года планируют работать 776 донских лагерей, в том числе 22 загородных лагеря и 754 пришкольных с дневным пребыванием. Все лагеря прошли проверку на соответствие санитарным нормам и правилам, требованиям пожарной и антитеррористической безопасности и имеют действующие санитарно-эпидемиологические заключения на работу", - приводятся слова министра труда и соцразвития Ростовской области Елены Елисеевой.
Традиционно для организации интересного досуга детей, находящихся на отдыхе, будут проведены профильные и тематические смены.
В пятницу в Ростовской области стартовала детская летняя оздоровительная кампания. В первую смену приняли детей на отдых и оздоровление практически все загородные лагеря региона. Это лагеря Белокалитвинского, Боковского, Верхнедонского, Каменского, Миллеровского, Неклиновского, Обливского, Семикаракорского и Тарасовского районов. Позднее эстафету подхватят здравницы Азовского района и Ростова-на-Дону.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ростовская областьРостов-на-ДонуАзовский районОбщество
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