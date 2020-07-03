В Ростовской области откроются почти 780 детских лагерей

"В летний период текущего года планируют работать 776 донских лагерей, в том числе 22 загородных лагеря и 754 пришкольных с дневным пребыванием. Все лагеря прошли проверку на соответствие санитарным нормам и правилам, требованиям пожарной и антитеррористической безопасности и имеют действующие санитарно-эпидемиологические заключения на работу", - приводятся слова министра труда и соцразвития Ростовской области Елены Елисеевой.