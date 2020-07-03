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Более 6,7 тысячи российских военных вылечились от коронавируса
Свыше 6,7 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 92 человека, сообщается в бюллетене Минобороны РФ. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T20:52
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, общество

Более 6,7 тысячи российских военных вылечились от коронавируса

20:51 03.07.2020 (обновлено: 20:52 03.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМедики в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19
Медики в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Свыше 6,7 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 92 человека, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 92 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 6742 человек", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 762.
На 3 июля в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлены 1293 военнослужащих с положительными результатами тестирования на коронавирус. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 205 военных.
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Общее число военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 многофункциональных медцентрах Минобороны, составляет 710 человек.
Отмечается, что в новых медицинских центрах помощь оказывается как военнослужащим, так и гражданскому населению. С начала функционирования многопрофильных центров, возведенных Минобороны РФ в 15 регионах страны, медпомощь уже была оказана 1423 пациентам, из них 245 человек - гражданские жители. Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьОбщество
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