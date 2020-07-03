Адвокат намекнул, что Ефремов был в машине не один

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Адвокат актера Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев намекнул, что актер Михаил Ефремов мог быть в машине не один в момент ДТП на Садовом кольце.

"Россия 1" . "Ефремов в момент ДТП ничего не помнит, мы знаем, в каком он был состоянии. Я как специалист по уголовным делам, если что-то заявил, значит, у меня что-то было конкретное", - сказал юрист в эфире телеканала

Он напомнил, что сотрудники ДПС приехали после аварии и никто не знает, что происходило в момент ДТП. Адвокат отметил, что машина Ефремова действительно попала в аварию и "по ее вине погиб человек".

"Но есть определенные моменты, они не связаны ни с техническим состоянием автомобиля, ни с экспертизой. Есть определенные факты", - сказал Пашаев.

По его словам, "Ефремов был в машине и до, и после, и в момент ДТП".

"На вопрос, был ли он за рулем, я отвечать не буду. Следствием и судом устанавливается, кто совершил конкретное деяние. Может, там 10 человек находилось, может быть, один. Конкретный человек несет ответственность за конкретное деяние", - сообщил он.

Обстоятельства ДТП

Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера интернет-магазина — экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с закрытой черепно-мозговой травмой. Спустя несколько часов мужчина умер.

Экспертиза подтвердила, что в момент аварии актер был пьян, а позже в крови у него нашли следы наркотиков. На первом допросе Ефремов выражал мысли с трудом, "скорее мычал, чем говорил" и не мог вспомнить, что произошло, однако, как сообщал адвокат Виталий Чернышев, артист "свою причастность не отрицал".

Публичное признание вины

Спустя несколько дней после аварии Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи погибшего, а также обещал помощь, если "ее примут". Он говорил, что готов честно понести наказание, и назвал содеянное "непростительным". Однако представитель Захаровых сообщил, что родственники не приняли извинения и отказались от денежной компенсации.