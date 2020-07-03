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Адвокат намекнул, что Ефремов был в машине не один
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев намекнул, что актер Михаил Ефремов мог быть в машине не один в момент ДТП на Садовом кольце. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T21:05
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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Все мы помним с какой стороны на шее у Ефремова был красный отпечаток от ремня безопасности. Не надо лохматить бабушку, она и так лохматая.
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Видеокамера у паба зарегистрировала его одного. Так что не надо искать нового виноватого.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572662524_0:44:1276:762_1400x0_80_0_0_82643857c84ad1b88a0e33ed23c94970.jpg
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Адвокат намекнул, что Ефремов был в машине не один

20:55 03.07.2020 (обновлено: 21:05 03.07.2020)
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© РИА НовостиНа месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
© РИА Новости
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев намекнул, что актер Михаил Ефремов мог быть в машине не один в момент ДТП на Садовом кольце.
"Ефремов в момент ДТП ничего не помнит, мы знаем, в каком он был состоянии. Я как специалист по уголовным делам, если что-то заявил, значит, у меня что-то было конкретное", - сказал юрист в эфире телеканала "Россия 1".
Он напомнил, что сотрудники ДПС приехали после аварии и никто не знает, что происходило в момент ДТП. Адвокат отметил, что машина Ефремова действительно попала в аварию и "по ее вине погиб человек".
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"Но есть определенные моменты, они не связаны ни с техническим состоянием автомобиля, ни с экспертизой. Есть определенные факты", - сказал Пашаев.
По его словам, "Ефремов был в машине и до, и после, и в момент ДТП".
"На вопрос, был ли он за рулем, я отвечать не буду. Следствием и судом устанавливается, кто совершил конкретное деяние. Может, там 10 человек находилось, может быть, один. Конкретный человек несет ответственность за конкретное деяние", - сообщил он.

Обстоятельства ДТП

Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера интернет-магазина — экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с закрытой черепно-мозговой травмой. Спустя несколько часов мужчина умер.
Экспертиза подтвердила, что в момент аварии актер был пьян, а позже в крови у него нашли следы наркотиков. На первом допросе Ефремов выражал мысли с трудом, "скорее мычал, чем говорил" и не мог вспомнить, что произошло, однако, как сообщал адвокат Виталий Чернышев, артист "свою причастность не отрицал".
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Публичное признание вины

Спустя несколько дней после аварии Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи погибшего, а также обещал помощь, если "ее примут". Он говорил, что готов честно понести наказание, и назвал содеянное "непростительным". Однако представитель Захаровых сообщил, что родственники не приняли извинения и отказались от денежной компенсации.
Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Все мы помним с какой стороны на шее у Ефремова был красный отпечаток от ремня безопасности. Не надо лохматить бабушку, она и так лохматая.
3 июля, 22:14
bberia
6621010
Видеокамера у паба зарегистрировала его одного. Так что не надо искать нового виноватого.
3 июля, 21:25
Виктор Новожилов
6412000
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