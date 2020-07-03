https://ria.ru/20200703/1573873340.html
На голубой ветке московского метро приостановили движение поездов
Движение поездов временно остановлено от станции "Киевская" до станции "Багратионовская" Филёвской линии метро Москвы из-за дерева на пути, сообщает... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T20:44
2020-07-03T20:44
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200612/1572870839.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия