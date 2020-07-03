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На голубой ветке московского метро приостановили движение поездов
Движение поездов временно остановлено от станции "Киевская" до станции "Багратионовская" Филёвской линии метро Москвы из-за дерева на пути, сообщает... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T20:44
москва
происшествия
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РИА Новости
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москва, происшествия

На голубой ветке московского метро приостановили движение поездов

20:44 03.07.2020
810
© Фото : A.SavinСтанция метро "Багратионовская"
Станция метро Багратионовская
© Фото : A.Savin
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Движение поездов временно остановлено от станции "Киевская" до станции "Багратионовская" Филёвской линии метро Москвы из-за дерева на пути, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.
"На Филёвской линии временно нет движения поездов от станции "Киевская" до станции "Багратионовская" из-за дерева на пути", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.
"Безопасности пассажиров ничего не угрожает, службы метро работают над восстановлением. Для проезда можно пользоваться Арбатско-Покровской линией", - говорится в сообщении.
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