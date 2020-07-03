https://ria.ru/20200703/1573873265.html
Спикер парламента Ливии рассказал о контактах Хафтара с Россией
Спикер правящей на востоке Ливии Палаты представителей (парламента) Акила Салех заявил в интервью РИА Новости, что глава Ливийской национальной армии (ЛНА)... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T20:42
2020-07-03T20:43
акиля салех
халифа хафтар
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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акиля салех, халифа хафтар, валентина матвиенко, сергей лавров, москва, ливия, сша, в мире
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Спикер правящей на востоке Ливии Палаты представителей (парламента) Акила Салех заявил в интервью РИА Новости, что глава Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар находится в постоянном контакте с российской стороной.
"Маршал (Халифа Хафтар) был в РФ в конце мае. С ним российская сторона находится в постоянном контакте, он приедет в Москву, как только будет в этом необходимость", - сказал Салех после завершения своих переговоров в Москве с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием Хафтара, политическую поддержку которому оказывает Египет.
Уже более года армия Хафтара пытается отбить столицу Ливии. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.
В Каире 6 июня состоялась встреча президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси с Хафтаром и Салехом. По итогам встречи глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступили ПНС и Турция.