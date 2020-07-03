Парламент востока Ливии не признает ПНС легитимным

"Мы принципиально не признаем это правительство, ПНС - нелегитимное правительство. У меня нет проблем с какой-то конкретной персоной, дело в правительстве, оно не получило от парламента вотума доверия. Какой смысл главе парламента вести переговоры по ливийскому кризису с таким правительством?" - заявил Салех.