Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200703/1573873217.html
Парламент востока Ливии не признает ПНС легитимным
Правящий на востоке Ливии парламент не признает Правительство национального согласия (ПНС) легитимным, но может встретиться с ним на мирной конференции, заявил... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T20:40
обострение конфликта в ливии
акиля салех
халифа хафтар
сергей лавров
москва
триполи
ливия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573856020_0:0:2968:1670_1400x0_80_0_0_6531c7034370b10c4f92ece4a65bbaec.jpg
https://ria.ru/20200703/1573852703.html
https://ria.ru/20200703/1573849040.html
москва
триполи
ливия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573856020_0:0:2968:1670_1400x0_80_0_0_6531c7034370b10c4f92ece4a65bbaec.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573856020_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_2e5bdb298e67c83d11001a6a98376b6d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573856020_242:0:2290:2048_1400x0_80_0_0_5cda6c903f33f10653063bb71c05e657.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обострение конфликта в ливии, акиля салех, халифа хафтар, сергей лавров, москва, триполи, ливия, в мире

Парламент востока Ливии не признает ПНС легитимным

20:40 03.07.2020
382
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Палаты депутатов (парламента) Ливии Акила Салех во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Председатель Палаты депутатов (парламента) Ливии Акила Салех во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Правящий на востоке Ливии парламент не признает Правительство национального согласия (ПНС) легитимным, но может встретиться с ним на мирной конференции, заявил в интервью РИА Новости спикер парламента Акила Салех.
Парламент поддерживает Ливийскую национальную армию (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара.
"Мы принципиально не признаем это правительство, ПНС - нелегитимное правительство. У меня нет проблем с какой-то конкретной персоной, дело в правительстве, оно не получило от парламента вотума доверия. Какой смысл главе парламента вести переговоры по ливийскому кризису с таким правительством?" - заявил Салех.
"Мы можем встретиться на какой-нибудь конференции, чтобы обсудить мир, познакомиться, но встречи спикера парламента тет-а-тет с премьер-министром ПНС никогда не было", - подчеркнул спикер.
Председатель парламента Ливии Акила Салех во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Вчера, 14:47
Акила Салех приветствовал посредничество России в урегулировании в Ливии
В Москве Салех провел переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В ходе встречи Салех и Лавров подтвердили, что военного решения у ливийского конфликта нет.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, политическую поддержку которому оказывает Египет.
Уже более года армия Хафтара пытается отбить столицу Ливии. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 13:51
Лавров прокомментировал инициативу Каира по Ливии
1300001
Обсудить 0
Обострение конфликта в ЛивииАкиля СалехХалифа ХафтарСергей ЛавровМоскваТриполиЛивияВ мире
Рекомендуем
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Спикер парламента Ливии рассказал о контактах Хафтара с Россией
Пассажиры метро поднимаются по лестнице с изображением флага Евросоюза в Берлине
В Берлине переименуют станцию метро с "расистским" названием
Медики в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19
Более 6,7 тысячи российских военных вылечились от коронавируса
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США ответили на обвинения России в несоблюдении контроля над вооружениями
Станция метро Багратионовская
На голубой ветке московского метро приостановили движение поездов
Полиция
Бизнесмена Зотова отпустят из-под стражи под подписку о невыезде
Автобус с детьми
В Ростовской области откроются почти 780 детских лагерей
Студия информационного агентства и радио Sputnik
Американский институт оценил роль Sputnik в освещении событий в Африке
Девушка на одной из улиц в Москве во время дождя
Воробьев поручил привести экстренные службы в режим повышенной готовности
Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ в Мадриде
РПЦ: голосование показало, что большая часть общества нравственно здорова
Геннадий Хазанов
Геннадий Хазанов рассказал о своем самочувствии
Владимир Ростиславович Мединский
Суд удовлетворил иск Мединского к "Ленте.ру"
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Адвокат намекнул, что Ефремов был в машине не один
Обновленный поезд московского метро Москва
В Москве восстановили движение поездов на Филевской линии метро
Марина Лукашевич
Суд отложил рассмотрение ходатайства об аресте замглавы Минобрнауки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:02В Мексике выявили более 6,7 тысячи случаев COVID за сутки
04:02Названы необычные средства от мозолей
04:01Набор для окрошки в Москве подорожал за год на 14%
03:51Премьер Японии распорядился оказать помощь при эвакуации из-за ливней
03:51Глава Group-IB назвал три главные киберугрозы на ближайшее десятилетие
03:31Эксперт рассказал, как не допустить "снежного кома" из кредитов
03:27СМИ: Геннадий Хазанов попал в больницу
03:23В Африке старинный поезд превратится в роскошный отель
03:19США направили два авианосца в Южно-Китайское море, сообщают СМИ
03:16В ЕС объяснили критерии открытия границ на фоне ситуации с COVID-19
03:13Эксперт призвал не искать политику в рекомендациях ЕС по открытию границ
03:09Россияне стали чаще ломать руки и ноги
03:05Раскрыты детали выхода космического туриста в открытый космос в 2023 году
03:03Источник: "Армату" протестировали в беспилотном режиме
02:58В России за сутки потушили 78 природных пожаров
02:50Разин прокомментировал решение суда по иску Шатунова
02:46Документы в избирком подали 16 претендентов на пост главы Камчатки
02:44Музеи, кино и театры могут открыться в Сан-Паулу в конце месяца
02:21СМИ: в Мексике в подводных пещерах нашли минеральные шахты древних людей
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя удалить навсегда свой цифровой след
Лента новостейМолния