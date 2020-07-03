В Берлине переименуют станцию метро с "расистским" названием

Пассажиры метро поднимаются по лестнице с изображением флага Евросоюза в Берлине

© AP Photo / Markus Schreiber Пассажиры метро поднимаются по лестнице с изображением флага Евросоюза в Берлине

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Берлинская транспортная компания BVG планирует переименовать станцию метро с "расистским" названием "Моренштрассе" (Mohrenstraße) в станцию "Улица Глинки" ("Глинкаштрассе"), говорится в заявлении компании.

В июне в центре Берлина неизвестные закрасили часть названия станции метро "Моренштрассе" и таблички с названием одноименной улицы, сопроводив это антифашистскими надписями и стикерами. На табличках было закрашено слово "Mohren" - грубое устаревшее обозначение для темнокожих рабов, которых в 18-19 веках держали при некоторых дворах в Германии

По сообщению компании, свое новое название станция получит по наименованию улицы Глинки, которая была так названа в честь русского композитора Михаила Ивановича Глинки (1804-1857). Отмечается, что станция метро была открыта в 1908 году, название "Моренштрассе" она получила в 1991 году.

"Из понимания и уважения к противоречивым дискуссиям вокруг названия улицы ("Моренштрассе"), BVG решила в дальнейшем не использовать его для наименования станции метрополитена. Как компания без предубеждений и один из крупнейших работодателей столицы, BVG отказывается от любой формы расизма или другой дискриминации", - подчеркнули в компании.

Сообщается, что BVG контактирует с соответствующими ведомствами, дата переименования станции будет объявлена позднее.