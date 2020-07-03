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В Берлине переименуют станцию метро с "расистским" названием
Берлинская транспортная компания BVG планирует переименовать станцию метро с "расистским" названием "Моренштрассе" (Mohrenstraße) в станцию "Улица Глинки"... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T21:21
джордж флойд
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берлин (город)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, берлин (город), в мире

В Берлине переименуют станцию метро с "расистским" названием

20:36 03.07.2020 (обновлено: 21:21 03.07.2020)
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© AP Photo / Markus SchreiberПассажиры метро поднимаются по лестнице с изображением флага Евросоюза в Берлине
Пассажиры метро поднимаются по лестнице с изображением флага Евросоюза в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Берлинская транспортная компания BVG планирует переименовать станцию метро с "расистским" названием "Моренштрассе" (Mohrenstraße) в станцию "Улица Глинки" ("Глинкаштрассе"), говорится в заявлении компании.
В июне в центре Берлина неизвестные закрасили часть названия станции метро "Моренштрассе" и таблички с названием одноименной улицы, сопроводив это антифашистскими надписями и стикерами. На табличках было закрашено слово "Mohren" - грубое устаревшее обозначение для темнокожих рабов, которых в 18-19 веках держали при некоторых дворах в Германии.
По сообщению компании, свое новое название станция получит по наименованию улицы Глинки, которая была так названа в честь русского композитора Михаила Ивановича Глинки (1804-1857). Отмечается, что станция метро была открыта в 1908 году, название "Моренштрассе" она получила в 1991 году.
"Из понимания и уважения к противоречивым дискуссиям вокруг названия улицы ("Моренштрассе"), BVG решила в дальнейшем не использовать его для наименования станции метрополитена. Как компания без предубеждений и один из крупнейших работодателей столицы, BVG отказывается от любой формы расизма или другой дискриминации", - подчеркнули в компании.
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Сообщается, что BVG контактирует с соответствующими ведомствами, дата переименования станции будет объявлена позднее.
На фоне протестов против расизма и дискриминации в США и Европе после гибели при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда в Берлине вновь активизировалась дискуссия о необходимости переименовать улицу "Моренштрассе". Каждый год 23 августа, в Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации, на улице проходят акции за ее переименование. Переименования, в частности, требует Общественная организация "Инициатива для черных людей в Германии", в которой считают, что слово "Mohren" сравнимо по оскорбительности с использованием слова "нигер" в США.
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