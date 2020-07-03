https://ria.ru/20200703/1573873105.html
Воробьев поручил привести экстренные службы в режим повышенной готовности
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городов и экстренным службам региона перейти в режим повышенной готовности из-за непогоды. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T20:36
2020-07-03T20:36
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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https://ria.ru/20200703/1573853861.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество