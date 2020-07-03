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Воробьев поручил привести экстренные службы в режим повышенной готовности
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городов и экстренным службам региона перейти в режим повышенной готовности из-за непогоды. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T20:36
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество

Воробьев поручил привести экстренные службы в режим повышенной готовности

20:36 03.07.2020
2282
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДевушка на одной из улиц в Москве во время дождя
Девушка на одной из улиц в Москве во время дождя
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городов и экстренным службам региона перейти в режим повышенной готовности из-за непогоды.
"Прошу глав и экстренные службы перейти в режим повышенной готовности. Дождь будет идти всю ночь, и нам нужно быть готовыми справиться с любыми его последствиями", - написал Воробьев в своём Instagram-аккаунте.
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Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
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