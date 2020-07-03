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Бизнесмена Зотова отпустят из-под стражи под подписку о невыезде
Следствие постановило заменить обвиняемому в мошенничестве бизнесмену Дмитрию Зотову арест на подписку о невыезде, сообщила официальный представитель МВД РФ... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T20:33
ирина волк
трансфин-м
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
московский городской суд
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
60
ирина волк, трансфин-м, министерство внутренних дел рф (мвд россии), московский городской суд, происшествия

Бизнесмена Зотова отпустят из-под стражи под подписку о невыезде

20:33 03.07.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Следствие постановило заменить обвиняемому в мошенничестве бизнесмену Дмитрию Зотову арест на подписку о невыезде, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Следователем УТ МВД России по ЦФО вынесено постановление об изменении меры пресечения Дмитрию Зотову, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Данное решение принято с учетом гарантий уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, а также позиции органов прокуратуры", - сказала Волк журналистам.
Уголовное дело было возбуждено в августе 2019 года. По данным следствия, бывший директор ПАО "ТрансФин-М" Дмитрий Зотов может быть причастен к незаконному перенайму имущества данной компании на подконтрольную фирму. Десятого июня 2020 года ему было предъявлено обвинение, а на следующий день суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Апелляционная жалоба защиты оставлена Московским городским судом без удовлетворения.
Следственные действия по уголовному делу продолжаются. Расследование находится на контроле в Следственном департаменте МВД России.
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Ирина ВолкТрансФин-ММинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Московский городской судПроисшествия
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