Бизнесмена Зотова отпустят из-под стражи под подписку о невыезде

"Следователем УТ МВД России по ЦФО вынесено постановление об изменении меры пресечения Дмитрию Зотову, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Данное решение принято с учетом гарантий уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, а также позиции органов прокуратуры", - сказала Волк журналистам.