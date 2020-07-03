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США ответили на обвинения России в несоблюдении контроля над вооружениями
США выступают за формирование эффективной международной системы по контролю над вооружениями и против трехсторонней гонки вооружений с участием России и Китая,... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T20:32
джон болтон
дональд трамп
александр фомин
китай
сша
безопасность
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
джон болтон, дональд трамп, александр фомин, китай, сша, безопасность, в мире

США ответили на обвинения России в несоблюдении контроля над вооружениями

20:32 03.07.2020
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© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
ВАШИНГТОН, 3 июл – РИА Новости. США выступают за формирование эффективной международной системы по контролю над вооружениями и против трехсторонней гонки вооружений с участием России и Китая, заявил РИА Новости представитель госдепартамента.
В пятницу замглавы Минобороны РФ Александр Фомин заявил, что на протяжении продолжительного периода времени США проводят последовательную политику отказа от своих обязательств в сфере контроля над вооружениями, чтобы обеспечить условия для военного доминирования.
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"Соединенные Штаты по-прежнему привержены эффективному контролю над вооружениями, который обеспечивает безопасность США, (их) союзников и партнеров, поддается проверке и исполнению и включает партнеров, которые ответственно выполняют свои обязательства", - заявил представитель госдепартамента, комментируя слова Фомина.
Он напомнил, что президент США Дональд Трамп поручил своей администрации "начать новую главу, стремясь к новой эре контроля над вооружениями, которая выходит за рамки двусторонних договоров прошлого". В связи с этим США призывают Россию и Китай присоединиться к этой работе для достижения "реальных результатов в области безопасности для наших стран и всего мира".
Собеседник агентства указал на то, что президент Трамп хочет "трехстороннего соглашения, которое соответствует нынешней обстановке безопасности, в которой Китай и Россия ведут гонку вооружений".
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"Китай подводит не только нас и Россию, но и весь мир. Если Китай хочет быть ответственной державой, то он должен присоединиться к соглашениям ответственных держав (США и РФ – ред.). Их ждет место за столом (переговоров)… В соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия Китай обязан добросовестно вести с нами переговоры об эффективных мерах, ведущих к ядерному разоружению", - сказал он.
"Китай быстро наращивает свой ядерный арсенал. Они стремятся удвоить свой ядерный потенциал в течение следующего десятилетия. Поговаривали о 1 тысяче боеголовок. Пекин хочет триаду (боевых) возможностей с наземными пусковыми установками или ракетами наземного базирования, подводными лодками и бомбардировщиками. Это уже не минимальное сдерживание. Трехсторонняя гонка вооружений была бы дестабилизирующим (фактором) и не способствовала бы повышению безопасности ни для Китая, ни для России", - заключил представитель госдепартамента.
Администрация США при Трампе на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, КНР и США. В Пекине эту идею отвергают.
В свою очередь Фомин назвал слова бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о повышении угрозы со стороны Китая, "банальным передергиванием фактов".
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Джон БолтонДональд ТрампАлександр ФоминКитайСШАБезопасностьВ мире
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