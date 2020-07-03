Около 300 бригад Мосводостока устраняют подтопления после дождя

"В связи с этим, аварийные бригады ГУП "Мосводосток" переведены в усиленный работы. В настоящее время на улицах города работает 300 бригад и 270 единиц техники. Для обеспечения надлежащего функционирования городской системы водоотведения, а также недопущения образования скоплений воды на улицах города, ГУП "Мосводосток" заблаговременно обследованы водосточные трубопроводы, очищены решётки и водосточные колодцы. Ливневая система города полностью готова к приему сточных вод",- рассказали в пресс-службе.