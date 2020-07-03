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Около 300 бригад Мосводостока устраняют подтопления после дождя
Около 300 бригад и 270 единиц техники Мосводостока работают в столице над устранением подтоплений из-за сильного дождя, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T20:31
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосводосток
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РИА Новости
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60
мосводосток

Около 300 бригад Мосводостока устраняют подтопления после дождя

20:31 03.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДевушка на одной из улиц в Москве во время дождя
Девушка на одной из улиц в Москве во время дождя
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Около 300 бригад и 270 единиц техники Мосводостока работают в столице над устранением подтоплений из-за сильного дождя, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосводостока.
Ранее Московское метеобюро сообщило, что около половины от месячной нормы осадков может выпасть на Москву в ближайшие сутки.
"В связи с этим, аварийные бригады ГУП "Мосводосток" переведены в усиленный работы. В настоящее время на улицах города работает 300 бригад и 270 единиц техники. Для обеспечения надлежащего функционирования городской системы водоотведения, а также недопущения образования скоплений воды на улицах города, ГУП "Мосводосток" заблаговременно обследованы водосточные трубопроводы, очищены решётки и водосточные колодцы. Ливневая система города полностью готова к приему сточных вод",- рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что в настоящее время наблюдается выпадение обильных осадков в Северном, Северо-Восточном и Северо-Западном округах города. В отдельных районах интенсивность осадков достигает до 30 миллиметров в час.
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