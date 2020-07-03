Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200703/1573872705.html
РПЦ: голосование показало, что большая часть общества нравственно здорова
Легитимность и идеологическая составляющая являются важнейшими отличиями новой конституции после принятых поправок, при этом почти 80% поддержавших нововведения РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T21:38
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
александр щипков
конституция рф
русская православная церковь
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573751818_0:190:2048:1342_1400x0_80_0_0_da252c9f444017f15efd5f11cc1373c2.jpg
https://ria.ru/20200629/1573628142.html
https://ria.ru/20200625/1573467158.html
https://ria.ru/20200214/1564802300.html
5
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573751818_0:190:2048:1342_1400x0_80_0_0_da252c9f444017f15efd5f11cc1373c2.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573751818_0:0:2048:1536_1400x0_80_0_0_0d965238ddd749c55e15c13eae97f612.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573751818_141:0:1677:1536_1400x0_80_0_0_e6fe08d5e96f9546cd8eeebc84f943f1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - религия и мировоззрение, александр щипков, конституция рф, русская православная церковь, госдума рф, общество

РПЦ: голосование показало, что большая часть общества нравственно здорова

20:25 03.07.2020 (обновлено: 21:38 03.07.2020)
461
© РИА Новости / Елена ШестернинаГолосование по внесению изменений в Конституцию РФ в Мадриде
Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ в Мадриде
© РИА Новости / Елена Шестернина
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Легитимность и идеологическая составляющая являются важнейшими отличиями новой конституции после принятых поправок, при этом почти 80% поддержавших нововведения представляют традиционную часть общества, считает первый замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, замглавы Всемирного русского народного собора Александр Щипков.
Голосование по поправкам в основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против – 21,27% (около 16 миллионов человек).
"Я не оговорился - я действительно считаю, что это новая конституция, а не просто поправки к старой. Одно из главных отличий ее от предыдущей - это легитимность. Легитимность конституции 1993 года была весьма спорной, потому что она была принята после гражданского конфликта, сопровождавшегося гибелью невинных граждан. Все эти без малого 30 лет эта ее легитимность подвергалась сомнению. Скверно жить, если народ живет, молчит, но чувствует, что конституция не совсем законна. С таким ощущением жить невозможно", - сказал Щипков РИА Новости.
По его словам, одно из важнейших достижений нынешней конституции - то, что она "абсолютно легитимна".
Первый зампред синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков
29 июня, 14:40Религия и мировоззрение
РПЦ: понятия о Боге и семье являются идеологической основой Конституции
"Именно поэтому, на мой взгляд, президент настоял, чтобы нынешняя конституция прошла через всенародное голосование. Хотя по существующему законодательству это не было необходимостью - можно было обойтись работой законодательных органов власти. Этим самым мы, не произнося вслух, все-таки признали сомнительную легитимность предыдущего документа. С исторической и правовой точек зрения это было необходимо сделать", - отметил эксперт, являющийся также советником спикера Госдумы.
Другим важнейшим отличием нового варианта Основного закона он назвал его "идеологическую составляющую", которая, "наконец, сформирована достаточно четко и ясно". По словам Щипкова, речь идет о триаде: Бог – брак - семья.
"На мой взгляд, это важнейшая конструкция, на которую может опираться любой гражданин в своей жизни. Конституция - это не просто документ, это декларация о намерениях народа. Мы, принимая эту конституцию, демонстрируем всему миру и самим себе, как мы собираемся жить. Каково то мировоззренческое основание, на которое мы опираемся в построении нашей жизни - и повседневной, и законотворческой, и так далее", - заметил собеседник агентства.
Также, по его словам, не стоит удивляться тому факту, что поправки поддержали почти 80% проголосовавших, для социологов и экспертов эти цифры были ожидаемы.
Патриарх Кирилл принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ
25 июня, 14:58Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл проголосовал по поправкам в Конституцию
"Дело в том, что это процентное соотношение - 80 на 20 - прослеживается в самых разных областях. У нас 80% населения в стране, как показывают опросы, религиозны, придерживаются разных вероисповеданий. Также опросы показывают, что 80% населения придерживаются традиционных морально-нравственных ориентиров в своей жизни, поддерживают традиционную семью, 20% - скажем так мягко, не придерживаются и не поддерживают", - пояснил Щипков.
Социологическое исследование, проведенное в области медиапространства исследовательской группой "Циркон", отметил эксперт, также дало похожие результаты: 80% респондентов высказались против показа насилия, глупых юмористических программ, "обнаженки" и подобных вещей.
Кроме того, напомнил представитель РПЦ, более 80% населения (86%) в 2014 году поддержало возвращение Крыма в состав России.
"То есть, 80% - это традиционная часть общества. И меньшая часть, около 20%, это те, которые по тем или иным причинам с этим не соглашаются. Для меня эта цифра была ожидаема, и она радостна. Потому что в очередной раз эти цифры показывают, что большая часть общества нравственно здорова", - заключил собеседник агентства.
Солдат Президентского полка со специальным экземпляром Конституции РФ
14 февраля, 20:06Религия и мировоззрение
В РПЦ поддержали идею о поправке в Конституцию по защите семьи
24210323
Обсудить 5
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеАлександр ЩипковКонституция РФРусская православная церковьГосдума РФОбщество
Рекомендуем
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США ответили на обвинения России в несоблюдении контроля над вооружениями
Девушка на одной из улиц в Москве во время дождя
Воробьев поручил привести экстренные службы в режим повышенной готовности
Полиция
Бизнесмена Зотова отпустят из-под стражи под подписку о невыезде
Виды города Белград
В восьми городах Сербии ввели режим ЧС из-за COVID-19
Пассажиры метро поднимаются по лестнице с изображением флага Евросоюза в Берлине
В Берлине переименуют станцию метро с "расистским" названием
Телеведущая Роза Сябитова
Сябитова посоветовала россиянкам встречаться с тремя мужчинами сразу
Председатель Палаты депутатов (парламента) Ливии Акила Салех во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Парламент востока Ливии не признает ПНС легитимным
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
Мишустин поздравил Кастекса с назначением на пост премьера Франции
Медики в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19
Более 6,7 тысячи российских военных вылечились от коронавируса
Станция метро Багратионовская
На голубой ветке московского метро приостановили движение поездов
Мороженое Радуга
Производитель мороженого "Радуга" отверг наличие символики ЛГБТ
Геннадий Хазанов
Геннадий Хазанов рассказал о своем самочувствии
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
Спикер парламента Ливии рассказал о контактах Хафтара с Россией
Схиигумен Сергий
В РПЦ назвали бессмысленными речи лишенного сана схиигумена Сергия
Дезинфекция поверхностей в детском саду
Роспотребнадзор назвал требования к работе дошкольных учреждений
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:02В Мексике выявили более 6,7 тысячи случаев COVID за сутки
04:02Названы необычные средства от мозолей
04:01Набор для окрошки в Москве подорожал за год на 14%
03:51Премьер Японии распорядился оказать помощь при эвакуации из-за ливней
03:51Глава Group-IB назвал три главные киберугрозы на ближайшее десятилетие
03:31Эксперт рассказал, как не допустить "снежного кома" из кредитов
03:27СМИ: Геннадий Хазанов попал в больницу
03:23В Африке старинный поезд превратится в роскошный отель
03:19США направили два авианосца в Южно-Китайское море, сообщают СМИ
03:16В ЕС объяснили критерии открытия границ на фоне ситуации с COVID-19
03:13Эксперт призвал не искать политику в рекомендациях ЕС по открытию границ
03:09Россияне стали чаще ломать руки и ноги
03:05Раскрыты детали выхода космического туриста в открытый космос в 2023 году
03:03Источник: "Армату" протестировали в беспилотном режиме
02:58В России за сутки потушили 78 природных пожаров
02:50Разин прокомментировал решение суда по иску Шатунова
02:46Документы в избирком подали 16 претендентов на пост главы Камчатки
02:44Музеи, кино и театры могут открыться в Сан-Паулу в конце месяца
02:21СМИ: в Мексике в подводных пещерах нашли минеральные шахты древних людей
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя удалить навсегда свой цифровой след
Лента новостейМолния