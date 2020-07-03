РПЦ: голосование показало, что большая часть общества нравственно здорова

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Легитимность и идеологическая составляющая являются важнейшими отличиями новой конституции после принятых поправок, при этом почти 80% поддержавших нововведения представляют традиционную часть общества, считает первый замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, замглавы Всемирного русского народного собора Легитимность и идеологическая составляющая являются важнейшими отличиями новой конституции после принятых поправок, при этом почти 80% поддержавших нововведения представляют традиционную часть общества, считает первый замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, замглавы Всемирного русского народного собора Александр Щипков

Голосование по поправкам в основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против – 21,27% (около 16 миллионов человек).

"Я не оговорился - я действительно считаю, что это новая конституция, а не просто поправки к старой. Одно из главных отличий ее от предыдущей - это легитимность. Легитимность конституции 1993 года была весьма спорной, потому что она была принята после гражданского конфликта, сопровождавшегося гибелью невинных граждан. Все эти без малого 30 лет эта ее легитимность подвергалась сомнению. Скверно жить, если народ живет, молчит, но чувствует, что конституция не совсем законна. С таким ощущением жить невозможно", - сказал Щипков РИА Новости.

По его словам, одно из важнейших достижений нынешней конституции - то, что она "абсолютно легитимна".

"Именно поэтому, на мой взгляд, президент настоял, чтобы нынешняя конституция прошла через всенародное голосование. Хотя по существующему законодательству это не было необходимостью - можно было обойтись работой законодательных органов власти. Этим самым мы, не произнося вслух, все-таки признали сомнительную легитимность предыдущего документа. С исторической и правовой точек зрения это было необходимо сделать", - отметил эксперт, являющийся также советником спикера Госдумы

Другим важнейшим отличием нового варианта Основного закона он назвал его "идеологическую составляющую", которая, "наконец, сформирована достаточно четко и ясно". По словам Щипкова, речь идет о триаде: Бог – брак - семья.

"На мой взгляд, это важнейшая конструкция, на которую может опираться любой гражданин в своей жизни. Конституция - это не просто документ, это декларация о намерениях народа. Мы, принимая эту конституцию, демонстрируем всему миру и самим себе, как мы собираемся жить. Каково то мировоззренческое основание, на которое мы опираемся в построении нашей жизни - и повседневной, и законотворческой, и так далее", - заметил собеседник агентства.

Также, по его словам, не стоит удивляться тому факту, что поправки поддержали почти 80% проголосовавших, для социологов и экспертов эти цифры были ожидаемы.

"Дело в том, что это процентное соотношение - 80 на 20 - прослеживается в самых разных областях. У нас 80% населения в стране, как показывают опросы, религиозны, придерживаются разных вероисповеданий. Также опросы показывают, что 80% населения придерживаются традиционных морально-нравственных ориентиров в своей жизни, поддерживают традиционную семью, 20% - скажем так мягко, не придерживаются и не поддерживают", - пояснил Щипков.

Социологическое исследование, проведенное в области медиапространства исследовательской группой "Циркон", отметил эксперт, также дало похожие результаты: 80% респондентов высказались против показа насилия, глупых юмористических программ, "обнаженки" и подобных вещей.

Кроме того, напомнил представитель РПЦ , более 80% населения (86%) в 2014 году поддержало возвращение Крыма в состав России.