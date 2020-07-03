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Производитель мороженого "Радуга" отверг наличие символики ЛГБТ
Цвет мороженого "Радуга" не имеет отношения к пропаганде нетрадиционных ценностей, заявил РИА Новости вице-президент группы компаний "Чистая линия" Армен... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-04T00:55
екатерина лахова
лгбт-сообщество
владимир путин
общество
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Кстати, с черным и шоколадным мороженым надо тоже поаккуратнее как-то бы ))
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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екатерина лахова, лгбт-сообщество, владимир путин, общество

Производитель мороженого "Радуга" отверг наличие символики ЛГБТ

20:17 03.07.2020 (обновлено: 00:55 04.07.2020)
42178
© Фото : "Чистая Линия"Мороженое "Радуга"
Мороженое Радуга
© Фото : "Чистая Линия"
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Цвет мороженого "Радуга" не имеет отношения к пропаганде нетрадиционных ценностей, заявил РИА Новости вице-президент группы компаний "Чистая линия" Армен Бениаминов.
Глава Союза женщин России Екатерина Лахова ранее в пятницу пожаловалась президенту России Владимиру Путину на косвенное влияние мороженого "Радуга" и разноцветных рекламных щитов на детей в части пропаганды нетрадиционных ценностей.
"Наша компания выступает за традиционные семейные отношения и категорически не согласна с мнением госпожи Лаховой. Мы считаем, что радуга - это солнце после дождя, а не флаг ЛГБТ-сообщества", - сказал Бениаминов. "Чистая линия" производит мороженое под данным брендом.
Собеседник агентства указал, что у мороженого четыре цвета радуги. "Мы законопослушная компания. Если будет издан соответствующий акт исполнительной или законодательной властью страны - конечно же, мы подчинимся. Но на сегодня мы обладатели торгового знака с красивой этикеткой с нашим мороженым со словом "Радуга". Безусловно, мы будем продолжать его производить, потому что мы считаем, что это символ радости", - добавил он.
"Я лично как отец многодетной семьи открыто голосовал за поправки в конституцию, именно потому, что там среди прочих поправок была и эта статья - защита традиционных ценностей", - сказал Бениаминов.
"А госпоже Лаховой могу со своей стороны подсказать, что в нашем советском детстве было много футбольных площадок, много катков, много спортивных секций, что нам помогало расти нормальными детьми, которые играли, дрались, побеждали и никогда не задумывались о всяких ЛГБТ-сообществах. Мне кажется, в этом русле надо подумать", - заключил вице-президент группы.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном
Вчера, 16:21
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36910363535
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Екатерина ЛаховаЛГБТ-сообществоВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
А если на небе радуга появится, что делать, кому жаловаться?
3 июля, 20:21
А Андрей Мартынов
141792208
Кстати, с черным и шоколадным мороженым надо тоже поаккуратнее как-то бы ))
3 июля, 20:27
Gloomy Humorist
74980106
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