Производитель мороженого "Радуга" отверг наличие символики ЛГБТ

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Цвет мороженого "Радуга" не имеет отношения к пропаганде нетрадиционных ценностей, заявил РИА Новости вице-президент группы компаний "Чистая линия" Армен Бениаминов.

Глава Союза женщин России Екатерина Лахова ранее в пятницу пожаловалась президенту России Владимиру Путину на косвенное влияние мороженого "Радуга" и разноцветных рекламных щитов на детей в части пропаганды нетрадиционных ценностей.

"Наша компания выступает за традиционные семейные отношения и категорически не согласна с мнением госпожи Лаховой. Мы считаем, что радуга - это солнце после дождя, а не флаг ЛГБТ-сообщества ", - сказал Бениаминов. "Чистая линия" производит мороженое под данным брендом.

Собеседник агентства указал, что у мороженого четыре цвета радуги. "Мы законопослушная компания. Если будет издан соответствующий акт исполнительной или законодательной властью страны - конечно же, мы подчинимся. Но на сегодня мы обладатели торгового знака с красивой этикеткой с нашим мороженым со словом "Радуга". Безусловно, мы будем продолжать его производить, потому что мы считаем, что это символ радости", - добавил он.

"Я лично как отец многодетной семьи открыто голосовал за поправки в конституцию, именно потому, что там среди прочих поправок была и эта статья - защита традиционных ценностей", - сказал Бениаминов.