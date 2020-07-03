https://ria.ru/20200703/1573872564.html
Производитель мороженого "Радуга" отверг наличие символики ЛГБТ
Цвет мороженого "Радуга" не имеет отношения к пропаганде нетрадиционных ценностей, заявил РИА Новости вице-президент группы компаний "Чистая линия" Армен... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T20:17
2020-07-04T00:55
екатерина лахова
лгбт-сообщество
владимир путин
общество
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https://ria.ru/20200703/1573860142.html
Андрей Мартынов
А если на небе радуга появится, что делать, кому жаловаться?
232
Gloomy Humorist
Кстати, с черным и шоколадным мороженым надо тоже поаккуратнее как-то бы ))
179
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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екатерина лахова, лгбт-сообщество, владимир путин, общество
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Цвет мороженого "Радуга" не имеет отношения к пропаганде нетрадиционных ценностей, заявил РИА Новости вице-президент группы компаний "Чистая линия" Армен Бениаминов.
Глава Союза женщин России Екатерина Лахова
ранее в пятницу пожаловалась президенту России Владимиру Путину
на косвенное влияние мороженого "Радуга" и разноцветных рекламных щитов на детей в части пропаганды нетрадиционных ценностей.
"Наша компания выступает за традиционные семейные отношения и категорически не согласна с мнением госпожи Лаховой. Мы считаем, что радуга - это солнце после дождя, а не флаг ЛГБТ-сообщества
", - сказал Бениаминов. "Чистая линия" производит мороженое под данным брендом.
Собеседник агентства указал, что у мороженого четыре цвета радуги. "Мы законопослушная компания. Если будет издан соответствующий акт исполнительной или законодательной властью страны - конечно же, мы подчинимся. Но на сегодня мы обладатели торгового знака с красивой этикеткой с нашим мороженым со словом "Радуга". Безусловно, мы будем продолжать его производить, потому что мы считаем, что это символ радости", - добавил он.
"Я лично как отец многодетной семьи открыто голосовал за поправки в конституцию, именно потому, что там среди прочих поправок была и эта статья - защита традиционных ценностей", - сказал Бениаминов.
"А госпоже Лаховой могу со своей стороны подсказать, что в нашем советском детстве было много футбольных площадок, много катков, много спортивных секций, что нам помогало расти нормальными детьми, которые играли, дрались, побеждали и никогда не задумывались о всяких ЛГБТ-сообществах. Мне кажется, в этом русле надо подумать", - заключил вице-президент группы.