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Жительница Архангельска выбросила дочь из окна первого этажа
Полиция Архангельска выясняет обстоятельства, при которых женщина выбросила из окна квартиры на первом этаже свою четырехлетнюю дочь, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T20:14
архангельск
происшествия
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РИА Новости
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353
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архангельск, происшествия

Жительница Архангельска выбросила дочь из окна первого этажа

20:14 03.07.2020
2761
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МУРМАНСК, 3 июл – РИА Новости. Полиция Архангельска выясняет обстоятельства, при которых женщина выбросила из окна квартиры на первом этаже свою четырехлетнюю дочь, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД.
"В пятницу поступило сообщение о том, что из квартиры по улице Адмирала Кузнецова женщина 1986 года рождения выбросила из окна 4-летнюю дочь. Квартира располагается на первом этаже многоквартирного дома. Девочка получила ушибы мягких тканей лица, была госпитализирована", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, ранее в поле зрения правоохранительных органов мать ребенка не попадала. Полицейские выясняют, находилась ли женщина в момент ЧП в состоянии алкогольного опьянения. "По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в ведомстве.
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