Жительница Архангельска выбросила дочь из окна первого этажа

"В пятницу поступило сообщение о том, что из квартиры по улице Адмирала Кузнецова женщина 1986 года рождения выбросила из окна 4-летнюю дочь. Квартира располагается на первом этаже многоквартирного дома. Девочка получила ушибы мягких тканей лица, была госпитализирована", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, ранее в поле зрения правоохранительных органов мать ребенка не попадала. Полицейские выясняют, находилась ли женщина в момент ЧП в состоянии алкогольного опьянения. "По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в ведомстве.