https://ria.ru/20200703/1573872489.html
Жительница Архангельска выбросила дочь из окна первого этажа
Полиция Архангельска выясняет обстоятельства, при которых женщина выбросила из окна квартиры на первом этаже свою четырехлетнюю дочь, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T20:14
2020-07-03T20:14
архангельск
происшествия
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https://ria.ru/20200702/1573792041.html
архангельск
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
архангельск, происшествия