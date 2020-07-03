Мишустин поздравил Кастекса с назначением на пост премьера Франции

"Развивается многоплановое торгово-экономическое, инвестиционное и научно-техническое сотрудничество, реализуются крупные инфраструктурные проекты. Убеждён, что активизация совместной работы по правительственной линии будет способствовать дальнейшему укреплению российско-французского сотрудничества, расширению практической кооперации в различных областях", - приводятся слова премьера из телеграммы.