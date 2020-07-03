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Мишустин поздравил Кастекса с назначением на пост премьера Франции
Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил Жана Кастекса с назначением на пост главы французского правительства и отметил, что рассчитывает на... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T20:18
жан кастекс
михаил мишустин
франция
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353
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жан кастекс, михаил мишустин, франция, в мире

Мишустин поздравил Кастекса с назначением на пост премьера Франции

20:13 03.07.2020 (обновлено: 20:18 03.07.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил Жана Кастекса с назначением на пост главы французского правительства и отметил, что рассчитывает на укрепление сотрудничества двух стран, сообщает пресс-служба кабмина РФ в пятницу.
"Развивается многоплановое торгово-экономическое, инвестиционное и научно-техническое сотрудничество, реализуются крупные инфраструктурные проекты. Убеждён, что активизация совместной работы по правительственной линии будет способствовать дальнейшему укреплению российско-французского сотрудничества, расширению практической кооперации в различных областях", - приводятся слова премьера из телеграммы.
Мишустин отметил, что Россию и Францию связывают дружественные и партнёрские отношения.
"Желаю вам, уважаемый господин премьер-министр, крепкого здоровья, благополучия и успехов в вашей ответственной деятельности", - заключил он.
Жан Кастекс
Вчера, 15:31
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Жан КастексМихаил МишустинФранцияВ мире
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