https://ria.ru/20200703/1573872438.html
Мишустин поздравил Кастекса с назначением на пост премьера Франции
Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил Жана Кастекса с назначением на пост главы французского правительства и отметил, что рассчитывает на... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T20:13
2020-07-03T20:18
жан кастекс
михаил мишустин
франция
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жан кастекс, михаил мишустин, франция, в мире
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
Председатель правительства России Михаил Мишустин
поздравил Жана Кастекса
с назначением на пост главы французского правительства и отметил, что рассчитывает на укрепление сотрудничества двух стран, сообщает пресс-служба кабмина РФ в пятницу.
"Развивается многоплановое торгово-экономическое, инвестиционное и научно-техническое сотрудничество, реализуются крупные инфраструктурные проекты. Убеждён, что активизация совместной работы по правительственной линии будет способствовать дальнейшему укреплению российско-французского сотрудничества, расширению практической кооперации в различных областях", - приводятся слова премьера из телеграммы.
Мишустин отметил, что Россию и Францию
связывают дружественные и партнёрские отношения.
"Желаю вам, уважаемый господин премьер-министр, крепкого здоровья, благополучия и успехов в вашей ответственной деятельности", - заключил он.