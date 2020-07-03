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Посторонним запретили посещать детские дома и интернаты до конца года
Посещения посторонними социальных организаций для детей – детских домов и интернатов - запрещены до 2021 года, следует из постановления о... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T20:12
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353
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Посторонним запретили посещать детские дома и интернаты до конца года

20:12 03.07.2020
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВоспитанники детского дома
Воспитанники детского дома
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Посещения посторонними социальных организаций для детей – детских домов и интернатов - запрещены до 2021 года, следует из постановления о санитарно-эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, размещённых на сайте Роспотребнадзора.
"В социальных организациях для детей с круглосуточным пребыванием должно быть обеспечено круглосуточное нахождение медицинских работников. ... запрещается посещение социальной организации для детей лицами, не связанными с ее деятельностью", - следует из постановления.
В документе указано, что правила действуют до 1 января 2021 года.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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