Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200703/1573872316.html
Роспотребнадзор назвал требования к работе дошкольных учреждений
В дошкольных образовательных организациях должна ежедневно проводиться дезинфекция игрового оборудования, следует из постановления о... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T20:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572357745_0:0:1501:845_1400x0_80_0_0_e3dbb8d9b140fc99262afd76cd90fb62.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572357745_0:0:1501:845_1400x0_80_0_0_e3dbb8d9b140fc99262afd76cd90fb62.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572357745_0:0:1349:1011_1400x0_80_0_0_9b78ed2ea2b2f470cff96e7c36f88a6f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572357745_275:0:1286:1011_1400x0_80_0_0_9a27f1f6c9e211ff4317edef5dd48fa4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор назвал требования к работе дошкольных учреждений

20:08 03.07.2020
765
© РИА Новости / Варвара ГертьеДезинфекция поверхностей в детском саду
Дезинфекция поверхностей в детском саду
© РИА Новости / Варвара Гертье
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В дошкольных образовательных организациях должна ежедневно проводиться дезинфекция игрового оборудования, следует из постановления о санитарно-эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и организации работы образовательных учреждений и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения коронавируса, размещенных на сайте Роспотребнадзора.
"В дошкольной образовательной организации должна быть обеспечена групповая изоляция с проведением всех занятий в помещениях групповой ячейки и (или) на открытом воздухе отдельно от других групповых ячеек... Обработка игрушек и игрового и иного оборудования должна проводиться ежедневно с применением дезинфицирующих средств", - следует из постановления.
В документе указано, что правила действуют до 1 января 2021 года.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
500004
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Рекомендуем
Прохожие на площаде Трокадеро в Париже
Во Франции во время карантина резко сократилось число преступлений
Дети на набережной в Анапе
Роспотребнадзор запретил детям отдыхать в лагерях других регионов
Телеведущая Роза Сябитова
Сябитова посоветовала россиянкам встречаться с тремя мужчинами сразу
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
Мишустин поздравил Кастекса с назначением на пост премьера Франции
Девушка на одной из улиц в Москве во время дождя
Воробьев поручил привести экстренные службы в режим повышенной готовности
Президент РФ Владимир Путин
Россия нуждается в притоке новых граждан, заявил Путин
Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ в Мадриде
РПЦ: голосование показало, что большая часть общества нравственно здорова
Геннадий Хазанов
Геннадий Хазанов рассказал о своем самочувствии
Виды города Белград
В восьми городах Сербии ввели режим ЧС из-за COVID-19
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
В ВОЗ заявили, что в некоторых странах начался повторный пик коронавируса
Мороженое Радуга
Производитель мороженого "Радуга" отверг наличие символики ЛГБТ
Палаточный лагерь
Роспотребнадзор запретил до 2021 года отдых детей в палаточных лагерях
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США ответили на обвинения России в несоблюдении контроля над вооружениями
Пассажиры метро поднимаются по лестнице с изображением флага Евросоюза в Берлине
В Берлине переименуют станцию метро с "расистским" названием
Дети из городов России на пляже детского оздоровительного лагеря Лучистый в Евпатории
Указания Роспотребнадзора мало повлияют на отдых детей, считает эксперт
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:02В Мексике выявили более 6,7 тысячи случаев COVID за сутки
04:02Названы необычные средства от мозолей
04:01Набор для окрошки в Москве подорожал за год на 14%
03:51Премьер Японии распорядился оказать помощь при эвакуации из-за ливней
03:51Глава Group-IB назвал три главные киберугрозы на ближайшее десятилетие
03:31Эксперт рассказал, как не допустить "снежного кома" из кредитов
03:27СМИ: Геннадий Хазанов попал в больницу
03:23В Африке старинный поезд превратится в роскошный отель
03:19США направили два авианосца в Южно-Китайское море, сообщают СМИ
03:16В ЕС объяснили критерии открытия границ на фоне ситуации с COVID-19
03:13Эксперт призвал не искать политику в рекомендациях ЕС по открытию границ
03:09Россияне стали чаще ломать руки и ноги
03:05Раскрыты детали выхода космического туриста в открытый космос в 2023 году
03:03Источник: "Армату" протестировали в беспилотном режиме
02:58В России за сутки потушили 78 природных пожаров
02:50Разин прокомментировал решение суда по иску Шатунова
02:46Документы в избирком подали 16 претендентов на пост главы Камчатки
02:44Музеи, кино и театры могут открыться в Сан-Паулу в конце месяца
02:21СМИ: в Мексике в подводных пещерах нашли минеральные шахты древних людей
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя удалить навсегда свой цифровой след
Лента новостейМолния