Роспотребнадзор назвал требования к работе дошкольных учреждений

"В дошкольной образовательной организации должна быть обеспечена групповая изоляция с проведением всех занятий в помещениях групповой ячейки и (или) на открытом воздухе отдельно от других групповых ячеек... Обработка игрушек и игрового и иного оборудования должна проводиться ежедневно с применением дезинфицирующих средств", - следует из постановления.