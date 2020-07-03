https://ria.ru/20200703/1573872279.html
Во Франции во время карантина резко сократилось число преступлений
Число ряда преступлений, таких как кражи, грабежи, мошенничество, во Франции во время карантина сократилось на 55-78% по сравнению с прошлым годом, однако... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T20:07
2020-07-03T20:07
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
франция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571360308_0:320:3071:2047_1400x0_80_0_0_36ee7ecdd11d58c50efbae9a88d4b441.jpg
https://ria.ru/20200703/1573828723.html
https://ria.ru/20200703/1573869128.html
франция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571360308_0:320:3071:2047_1400x0_80_0_0_36ee7ecdd11d58c50efbae9a88d4b441.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571360308_171:0:2900:2047_1400x0_80_0_0_bb4f01ac2a3e558347addf1b93c5786f.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571360308_1024:0:3071:2047_1400x0_80_0_0_3abf632a3bcb101f6ff350e952382ee1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, франция, в мире
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
Число ряда преступлений, таких как кражи, грабежи, мошенничество, во Франции
во время карантина сократилось на 55-78% по сравнению с прошлым годом, однако возросло число жертв домашнего насилия, следует из доклада статистического ведомства министерства внутренних дел страны.
"В период с 17 марта по 10 мая 2020 года большинство зарегистрированных показателей преступлений и правонарушений резко сократились на фоне карантина, связанного с эпидемией Covid-19", - говорится в пресс-релизе МВД.
Так, количество краж без насилия, зарегистрированных в период с 17 марта по 10 мая 2020 года, уменьшилось на 78% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Снижение также было зарегистрировано в отношении грабежей и домашних краж (-70%), угона автомобилей (-63%), мошенничества и хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием (-57%) и сексуального насилия (-55%).
Среди умышленных нападений и избиений людей в возрасте 15 лет и старше было зафиксировано заметное снижение за этот период (-28%).
Тем не менее, по сравнению с периодом с 17 марта по 10 мая 2019 года на 4% возросли цифры по жертвам домашнего насилия, отметило МВД.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.