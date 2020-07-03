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Во Франции во время карантина резко сократилось число преступлений
Число ряда преступлений, таких как кражи, грабежи, мошенничество, во Франции во время карантина сократилось на 55-78% по сравнению с прошлым годом, однако... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T20:07
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, франция, в мире

Во Франции во время карантина резко сократилось число преступлений

20:07 03.07.2020
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© Доминик БутенПрохожие на площаде Трокадеро в Париже
Прохожие на площаде Трокадеро в Париже
© Доминик Бутен
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Число ряда преступлений, таких как кражи, грабежи, мошенничество, во Франции во время карантина сократилось на 55-78% по сравнению с прошлым годом, однако возросло число жертв домашнего насилия, следует из доклада статистического ведомства министерства внутренних дел страны.
"В период с 17 марта по 10 мая 2020 года большинство зарегистрированных показателей преступлений и правонарушений резко сократились на фоне карантина, связанного с эпидемией Covid-19", - говорится в пресс-релизе МВД.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
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Так, количество краж без насилия, зарегистрированных в период с 17 марта по 10 мая 2020 года, уменьшилось на 78% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Снижение также было зарегистрировано в отношении грабежей и домашних краж (-70%), угона автомобилей (-63%), мошенничества и хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием (-57%) и сексуального насилия (-55%).
Среди умышленных нападений и избиений людей в возрасте 15 лет и старше было зафиксировано заметное снижение за этот период (-28%).
Тем не менее, по сравнению с периодом с 17 марта по 10 мая 2019 года на 4% возросли цифры по жертвам домашнего насилия, отметило МВД.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыФранцияВ мире
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