https://ria.ru/20200703/1573872249.html
Сябитова посоветовала россиянкам встречаться с тремя мужчинами сразу
Телеведущая Роза Сябитова посоветовала россиянкам встречаться сразу с тремя мужчинами, чтобы увеличить шансы выйти замуж. Об этом она написала в инстаграме. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T20:06
2020-07-03T20:06
шоу-бизнес
роза сябитова
общество
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https://ria.ru/20200308/1568320550.html
Руслан Тлеуж
И со всеми тремя заниматься сексом?
52
Gloomy Humorist
да, одновременно
51
26
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/149258/89/1492588903_0:261:2712:1787_1400x0_80_0_0_eb515a1df56de1997cde1be6a4761ae4.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, роза сябитова, общество
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости.
Телеведущая Роза Сябитова
посоветовала россиянкам встречаться сразу с тремя мужчинами, чтобы увеличить шансы выйти замуж. Об этом она написала в инстаграме
.
По ее словам, пока избранник не заявил о серьезных намерениях, есть смысл завести сразу трое отношений.
Свой совет Сябитова объяснила тем, что с одним мужчиной велика вероятность не получить предложение руки и сердца и "потерять время".
"Если встречаетесь с двумя, то вечно будете выбирать, кто из них лучше, а если с тремя, то есть шанс получить хотя бы от одного из них желаемый результат — замужество", — написала она.
Как считает телеведущая, мужчины не тянутся к одиноким женщинам, но стремятся стать первыми "в очереди" к ним.