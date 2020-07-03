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Сябитова посоветовала россиянкам встречаться с тремя мужчинами сразу
Телеведущая Роза Сябитова посоветовала россиянкам встречаться сразу с тремя мужчинами, чтобы увеличить шансы выйти замуж. Об этом она написала в инстаграме. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T20:06
шоу-бизнес
роза сябитова
общество
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И со всеми тремя заниматься сексом?
52
да, одновременно
51
26
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/149258/89/1492588903_0:261:2712:1787_1400x0_80_0_0_eb515a1df56de1997cde1be6a4761ae4.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шоу-бизнес, роза сябитова, общество

Сябитова посоветовала россиянкам встречаться с тремя мужчинами сразу

20:06 03.07.2020
8368
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Роза Сябитова
Телеведущая Роза Сябитова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Телеведущая Роза Сябитова посоветовала россиянкам встречаться сразу с тремя мужчинами, чтобы увеличить шансы выйти замуж. Об этом она написала в инстаграме.
По ее словам, пока избранник не заявил о серьезных намерениях, есть смысл завести сразу трое отношений.
Свой совет Сябитова объяснила тем, что с одним мужчиной велика вероятность не получить предложение руки и сердца и "потерять время".
"Если встречаетесь с двумя, то вечно будете выбирать, кто из них лучше, а если с тремя, то есть шанс получить хотя бы от одного из них желаемый результат — замужество", — написала она.
Как считает телеведущая, мужчины не тянутся к одиноким женщинам, но стремятся стать первыми "в очереди" к ним.
Телеведущая Роза Сябитова
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291196423551
Обсудить 26
Шоу-бизнесРоза СябитоваОбщество
Популярные комментарии
И со всеми тремя заниматься сексом?
3 июля, 20:18
Руслан Тлеуж
16322002
да, одновременно
3 июля, 20:19
Gloomy Humorist
11370003
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