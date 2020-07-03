Сябитова посоветовала россиянкам встречаться с тремя мужчинами сразу

По ее словам, пока избранник не заявил о серьезных намерениях, есть смысл завести сразу трое отношений.

"Если встречаетесь с двумя, то вечно будете выбирать, кто из них лучше, а если с тремя, то есть шанс получить хотя бы от одного из них желаемый результат — замужество", — написала она.