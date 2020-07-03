Роспотребнадзор запретил детям отдыхать в лагерях других регионов

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор до конца года запретил выезжать детям на отдых и оздоровление в лагеря за пределы своего региона, следует из санитарно-эпидемиологических правил.
Исключение сделали для проживающих в Арктической зоне. Для всех остальных места для отдыха должны организовать в пределах региона.
Дети из городов федерального значения могут отдыхать в субъектах, которые граничат с этими городами. Количество детей в группах и отрядах должно быть не более 50% от проектной вместимости.
Правила действуют до 1 января 2021 года.
Динамика заболеваемости в России
За минувшие сутки в 84 российских регионах выявили 6718 больных COVID-19.
У 2182 новых пациентов клинических проявлений COVID-19 нет. Умерли 176 человек (на 29 летальных исходов больше, чем накануне), 8915 выздоровели.
Вчера сообщалось о 6760 новых случаях. Таким образом, за весь период эпидемии в России коронавирусом заразились 667 883 человека, из них 9859 умерли, вылечились более 437 тысяч.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.