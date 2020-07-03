Роспотребнадзор запретил детям отдыхать в лагерях других регионов

Исключение сделали для проживающих в Арктической зоне. Для всех остальных места для отдыха должны организовать в пределах региона.

Дети из городов федерального значения могут отдыхать в субъектах, которые граничат с этими городами. Количество детей в группах и отрядах должно быть не более 50% от проектной вместимости.