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Роспотребнадзор запретил детям отдыхать в лагерях других регионов
Роспотребнадзор до конца года запретил выезжать детям на отдых и оздоровление в лагеря за пределы своего региона, следует из санитарно-эпидемиологических... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T20:54
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор запретил детям отдыхать в лагерях других регионов

19:54 03.07.2020 (обновлено: 20:54 03.07.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДети на набережной в Анапе
Дети на набережной в Анапе
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор до конца года запретил выезжать детям на отдых и оздоровление в лагеря за пределы своего региона, следует из санитарно-эпидемиологических правил.
Исключение сделали для проживающих в Арктической зоне. Для всех остальных места для отдыха должны организовать в пределах региона.
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В школах и детских садах запретили проводить массовые мероприятия
Дети из городов федерального значения могут отдыхать в субъектах, которые граничат с этими городами. Количество детей в группах и отрядах должно быть не более 50% от проектной вместимости.
Правила действуют до 1 января 2021 года.

Динамика заболеваемости в России

За минувшие сутки в 84 российских регионах выявили 6718 больных COVID-19.
Наибольшее число инфицированных зарегистрировано в Москве — 659, Подмосковье — 298, Ханты-Мансийском административном округе — 271, Санкт-Петербурге — 263 и Иркутской области — 249. Меньше всего — в Крыму (восемь заболевших), Еврейской АО (трое) и на Чукотке (один человек).
У 2182 новых пациентов клинических проявлений COVID-19 нет. Умерли 176 человек (на 29 летальных исходов больше, чем накануне), 8915 выздоровели.
Вчера сообщалось о 6760 новых случаях. Таким образом, за весь период эпидемии в России коронавирусом заразились 667 883 человека, из них 9859 умерли, вылечились более 437 тысяч.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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ddt.andrey
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