Противодействие COVID-19 могут включить в план по борьбе с гриппом

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор предлагает главам субъектов РФ скорректировать планы противоэпидемических мероприятий по борьбе с гриппом, включив комплекс мер по снижению рисков заболевания коронавирусом , проект соответствующего постановления правительства опубликован на портале regulation.gov.ru

"Внести коррективы в региональные планы профилактических и противоэпидемических мероприятий по борьбе с гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, включив комплекс мер по снижению рисков заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)", - говорится в проекте постановления.

Согласно документу, с учетом эпидемиологической ситуации по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), рекомендуется своевременно вводить ограничительные мероприятия.

Отмечается, что руководителям органов исполнительной власти субъектов России в сфере охраны здоровья будет рекомендовано обеспечить проведение прививок против гриппа осенью 2020 года с максимальным (не менее 75%) охватом населения из групп риска, а также других групп населения, в том числе из стационарных учреждений социального обслуживания.

Кроме того, руководителям организаций нужно будет контролировать температуру тела работников перед допуском их на рабочие места, и в течение рабочего дня с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания, а также обеспечить иммунизацию сотрудников против гриппа.