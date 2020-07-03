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Противодействие COVID-19 могут включить в план по борьбе с гриппом
Роспотребнадзор предлагает главам субъектов РФ скорректировать планы противоэпидемических мероприятий по борьбе с гриппом, включив комплекс мер по снижению... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T19:52
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Противодействие COVID-19 могут включить в план по борьбе с гриппом

19:52 03.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор предлагает главам субъектов РФ скорректировать планы противоэпидемических мероприятий по борьбе с гриппом, включив комплекс мер по снижению рисков заболевания коронавирусом, проект соответствующего постановления правительства опубликован на портале regulation.gov.ru.
"Внести коррективы в региональные планы профилактических и противоэпидемических мероприятий по борьбе с гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, включив комплекс мер по снижению рисков заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)", - говорится в проекте постановления.
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Согласно документу, с учетом эпидемиологической ситуации по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), рекомендуется своевременно вводить ограничительные мероприятия.
Отмечается, что руководителям органов исполнительной власти субъектов России в сфере охраны здоровья будет рекомендовано обеспечить проведение прививок против гриппа осенью 2020 года с максимальным (не менее 75%) охватом населения из групп риска, а также других групп населения, в том числе из стационарных учреждений социального обслуживания.
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Кроме того, руководителям организаций нужно будет контролировать температуру тела работников перед допуском их на рабочие места, и в течение рабочего дня с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания, а также обеспечить иммунизацию сотрудников против гриппа.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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