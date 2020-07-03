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В отношении экс-премьера Франции начнут предварительное следствие
Генеральный прокурор Франции начнет предварительное следствие в отношении экс-премьера страны Эдуара Филиппа и экс-министров здравоохранения Оливье Верана и... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T19:50
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
эдуар филипп
коронавирусы
эммануэль макрон
франция
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, эдуар филипп, коронавирусы, эммануэль макрон, франция, в мире

В отношении экс-премьера Франции начнут предварительное следствие

19:50 03.07.2020
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© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкНовый премьер-министр Франции Эдуар Филипп на церемонии передачи полномочий в официальной резиденции премьер-министра Франции Hotel de Matingnon в Париже
Новый премьер-министр Франции Эдуар Филипп на церемонии передачи полномочий в официальной резиденции премьер-министра Франции Hotel de Matingnon в Париже
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Генеральный прокурор Франции начнет предварительное следствие в отношении экс-премьера страны Эдуара Филиппа и экс-министров здравоохранения Оливье Верана и Аньес Бюзен, сообщает телеканал BFMTV.
"После пандемии COVID-19 во Франции было подано 90 жалоб на премьер-министра и нескольких других министров предыдущего правительства", - сообщает телеканал.
Из этих 90 жалоб девять были переданы генеральному прокурору - по ним будет начато судебное расследование.
Как сообщается, жалобы были переданы в связи с действиями властей в рамках борьбы с пандемией.
Ранее в четверг президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку Филиппа с поста главы французского кабмина. На его место пришел Жан Кастекс.
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Биография Эдуара Филиппа
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Эдуар ФилиппКоронавирусыЭммануэль МакронФранцияВ мире
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