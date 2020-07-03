https://ria.ru/20200703/1573871748.html
В отношении экс-премьера Франции начнут предварительное следствие
Генеральный прокурор Франции начнет предварительное следствие в отношении экс-премьера страны Эдуара Филиппа и экс-министров здравоохранения Оливье Верана и... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T19:50
2020-07-03T19:50
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
эдуар филипп
коронавирусы
эммануэль макрон
франция
в мире
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https://ria.ru/20200703/1573840288.html
франция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, эдуар филипп, коронавирусы, эммануэль макрон, франция, в мире