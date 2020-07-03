Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200703/1573871716.html
В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 3486
В Греции за последние сутки выявлены 28 новых случаев инфицирования коронавирусом, из них 13 обнаружены при контроле на въезде в страну, сообщила в пятницу... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T19:50
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
швеция
греция
афины
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155922/95/1559229551_0:186:3111:1936_1400x0_80_0_0_847fa96e24480eeffba93baba569cadd.jpg
швеция
греция
афины
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155922/95/1559229551_0:186:3111:1936_1400x0_80_0_0_847fa96e24480eeffba93baba569cadd.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155922/95/1559229551_211:0:2942:2048_1400x0_80_0_0_c1af6486a1273295f4cd91c342bdabf1.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155922/95/1559229551_147:0:2195:2048_1400x0_80_0_0_2f9a3ffd7160accfa885bb8c45f4c9fc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, швеция, греция, афины, в мире

В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 3486

19:50 03.07.2020
386
© AP Photo / Thanassis StavrakisМашины скорой помощи в Греции
Машины скорой помощи в Греции
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Машины скорой помощи в Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 3 июл – РИА Новости. В Греции за последние сутки выявлены 28 новых случаев инфицирования коронавирусом, из них 13 обнаружены при контроле на въезде в страну, сообщила в пятницу Национальная организация общественного здравоохранения.
Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 3486 человек, из них 799 (22,9%) считаются связанными с поездками из-за границы, а 1922 (55,1%) с уже известными случаями инфицирования.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
Скончавшихся от коронавируса за последние сутки нет. Ранее в Греции от COVID-19 умерли 192 человека.
В отделениях интенсивной терапии интубированы восемь человек. Ранее в связи с улучшением состояния из отделений интенсивной терапии были выписаны 119 человек, говорится в сообщении.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Греческое общественное телевидение ERT сообщило в пятницу, что после возобновления с 1 июля чартерных рейсов в Грецию прибыли 11 инфицированных COVID-19. Всего прибывшим туристам были сделаны 3611 тестов на коронавирус. Причем одна инфицированная туристка из Швеции нарушила 24-часовой карантин и гуляла по Афинам. Помимо этого, еще семь инфицированных путешественников приехали в Грецию на автомобилях приехали через пункты пропуска на северных границах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоШвецияГрецияАфиныВ мире
Рекомендуем
Прохожие на площаде Трокадеро в Париже
Во Франции во время карантина резко сократилось число преступлений
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
Мишустин поздравил Кастекса с назначением на пост премьера Франции
Виды города Белград
В восьми городах Сербии ввели режим ЧС из-за COVID-19
Дезинфекция поверхностей в детском саду
Роспотребнадзор назвал требования к работе дошкольных учреждений
Телеведущая Роза Сябитова
Сябитова посоветовала россиянкам встречаться с тремя мужчинами сразу
Дети на набережной в Анапе
Роспотребнадзор запретил детям отдыхать в лагерях других регионов
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
В ВОЗ заявили, что в некоторых странах начался повторный пик коронавируса
Полиция
Бизнесмена Зотова отпустят из-под стражи под подписку о невыезде
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США ответили на обвинения России в несоблюдении контроля над вооружениями
Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ в Мадриде
РПЦ: голосование показало, что большая часть общества нравственно здорова
Палаточный лагерь
Роспотребнадзор запретил до 2021 года отдых детей в палаточных лагерях
Пассажиры метро поднимаются по лестнице с изображением флага Евросоюза в Берлине
В Берлине переименуют станцию метро с "расистским" названием
Российские рубли
Данные о денежных переводах внутри России запретили передавать за рубеж
Девушка на одной из улиц в Москве во время дождя
Воробьев поручил привести экстренные службы в режим повышенной готовности
Геннадий Хазанов
Геннадий Хазанов рассказал о своем самочувствии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:02В Мексике выявили более 6,7 тысячи случаев COVID за сутки
04:02Названы необычные средства от мозолей
04:01Набор для окрошки в Москве подорожал за год на 14%
03:51Премьер Японии распорядился оказать помощь при эвакуации из-за ливней
03:51Глава Group-IB назвал три главные киберугрозы на ближайшее десятилетие
03:31Эксперт рассказал, как не допустить "снежного кома" из кредитов
03:27СМИ: Геннадий Хазанов попал в больницу
03:23В Африке старинный поезд превратится в роскошный отель
03:19США направили два авианосца в Южно-Китайское море, сообщают СМИ
03:16В ЕС объяснили критерии открытия границ на фоне ситуации с COVID-19
03:13Эксперт призвал не искать политику в рекомендациях ЕС по открытию границ
03:09Россияне стали чаще ломать руки и ноги
03:05Раскрыты детали выхода космического туриста в открытый космос в 2023 году
03:03Источник: "Армату" протестировали в беспилотном режиме
02:58В России за сутки потушили 78 природных пожаров
02:50Разин прокомментировал решение суда по иску Шатунова
02:46Документы в избирком подали 16 претендентов на пост главы Камчатки
02:44Музеи, кино и театры могут открыться в Сан-Паулу в конце месяца
02:21СМИ: в Мексике в подводных пещерах нашли минеральные шахты древних людей
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя удалить навсегда свой цифровой след
Лента новостейМолния