В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 3486

АФИНЫ, 3 июл – РИА Новости. В Греции за последние сутки выявлены 28 новых случаев инфицирования коронавирусом , из них 13 обнаружены при контроле на въезде в страну, сообщила в пятницу Национальная организация общественного здравоохранения.

Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 3486 человек, из них 799 (22,9%) считаются связанными с поездками из-за границы, а 1922 (55,1%) с уже известными случаями инфицирования.

Скончавшихся от коронавируса за последние сутки нет. Ранее в Греции от COVID-19 умерли 192 человека.

В отделениях интенсивной терапии интубированы восемь человек. Ранее в связи с улучшением состояния из отделений интенсивной терапии были выписаны 119 человек, говорится в сообщении.

Греческое общественное телевидение ERT сообщило в пятницу, что после возобновления с 1 июля чартерных рейсов в Грецию прибыли 11 инфицированных COVID-19. Всего прибывшим туристам были сделаны 3611 тестов на коронавирус. Причем одна инфицированная туристка из Швеции нарушила 24-часовой карантин и гуляла по Афинам . Помимо этого, еще семь инфицированных путешественников приехали в Грецию на автомобилях приехали через пункты пропуска на северных границах.