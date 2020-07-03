https://ria.ru/20200703/1573871577.html
Роспотребнадзор дал рекомендации по расписанию в учреждениях образования
Работа общеобразовательных организаций должна проводиться по расписанию, составленному так, чтобы минимизировать контакты детей, за каждым классом должен быть... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T19:48
2020-07-03T19:48
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
образование - общество
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), образование - общество, общество
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости.
Работа общеобразовательных организаций должна проводиться по расписанию, составленному так, чтобы минимизировать контакты детей, за каждым классом должен быть закреплен свой кабинет, следует из санитарно-эпидемиологических правил Роспотребнадзора
.
Согласно документу, за каждым классом должен быть закреплен кабинет, где дети будут заниматься на всех уроках, за исключением уроков, на которых нужно специальное оборудование. Это физкультура, ИЗО, труд, технология, физика и химия.
"Общеобразовательной организацией должна осуществляться работа по специально разработанному расписанию (графику) уроков, перемен, составленному с целью минимизации контактов обучающихся (в том числе сокращения их количества во время проведения термометрии, приема пищи в столовой)", - говорится в документе.
Согласно рекомендациям, проветривать коридоры и рекреации следует во время уроков, а кабинеты - во время перемен.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.