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Роспотребнадзор дал рекомендации по расписанию в учреждениях образования
Работа общеобразовательных организаций должна проводиться по расписанию, составленному так, чтобы минимизировать контакты детей, за каждым классом должен быть... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T19:48
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), образование - общество, общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по расписанию в учреждениях образования

19:48 03.07.2020
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© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Работа общеобразовательных организаций должна проводиться по расписанию, составленному так, чтобы минимизировать контакты детей, за каждым классом должен быть закреплен свой кабинет, следует из санитарно-эпидемиологических правил Роспотребнадзора.
Согласно документу, за каждым классом должен быть закреплен кабинет, где дети будут заниматься на всех уроках, за исключением уроков, на которых нужно специальное оборудование. Это физкультура, ИЗО, труд, технология, физика и химия.
"Общеобразовательной организацией должна осуществляться работа по специально разработанному расписанию (графику) уроков, перемен, составленному с целью минимизации контактов обучающихся (в том числе сокращения их количества во время проведения термометрии, приема пищи в столовой)", - говорится в документе.
Согласно рекомендациям, проветривать коридоры и рекреации следует во время уроков, а кабинеты - во время перемен.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Образование - ОбществоОбщество
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