Инвестиционный сбор в российских портах начнут взимать в 2020 году

" ... А как же. Дело все в том, что вообще-то вот эти все коронавирусные воздействия, про которые вы говорите, они тоже очень избирательны. Кому война, а кому мать родна. Поэтому то, что касается инвестиционного сбора, я сказал, что он введен только в 13 из 67 наших портов, то есть ... он введен именно там, где он нужен. И там, в этих портах, где он введен, его влияние на стоимость судозахода будет несущественное", - сказал Пошивай, отвечая на вопрос, начнут ли инвестиционный сбор в портах РФ взимать в 2020 году и не отложат ли эту меру на фоне ситуации с коронавирусом.