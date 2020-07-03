Инвестиционный сбор в российских портах начнут взимать в 2020 году

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Инвестиционный сбор в портах РФ начнут взимать в 2020 году, несмотря на ситуацию с коронавирусом, заявил журналистам глава Росморречфлота Александр Пошивай.
" ... А как же. Дело все в том, что вообще-то вот эти все коронавирусные воздействия, про которые вы говорите, они тоже очень избирательны. Кому война, а кому мать родна. Поэтому то, что касается инвестиционного сбора, я сказал, что он введен только в 13 из 67 наших портов, то есть ... он введен именно там, где он нужен. И там, в этих портах, где он введен, его влияние на стоимость судозахода будет несущественное", - сказал Пошивай, отвечая на вопрос, начнут ли инвестиционный сбор в портах РФ взимать в 2020 году и не отложат ли эту меру на фоне ситуации с коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались.
Говоря о том, когда именно начнут взимать сбор, глава Росморречфлота отметил: "В каждом случае по-разному. По состоянию на сегодняшний день пока еще нет".
"Росморпорт" рассчитывает на максимальные ежегодные поступления от портовых инвестиционных сборов до 8 миллиардов рублей, но допускает и меньшие суммы в случае снижения объема необходимых для проектов средств, сообщал в июле 2019 года глава предприятия Андрей Лаврищев.
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Правительство РФ утвердило в 2019 году правила взимания в стране инвестиционного портового сбора с судов заграничного плавания. Размер сбора будет определяться при согласовании с ФАС РФ. При этом сбор не взимается с судов, заходящих в порт без осуществления операций с грузами и обслуживания пассажиров, а также с транзитных и судов, повторно заходящих в порт после выхода из него по решению капитана морпорта или для производства девиационных работ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.