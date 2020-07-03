Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200703/1573871529.html
Инвестиционный сбор в российских портах начнут взимать в 2020 году
Инвестиционный сбор в портах РФ начнут взимать в 2020 году, несмотря на ситуацию с коронавирусом, заявил журналистам глава Росморречфлота Александр Пошивай. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T19:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр пошивай
росморпорт
коронавирусы
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
воз
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156164/86/1561648697_0:0:600:337_1400x0_80_0_0_ed2f6a4215817eb29caae8c90dfcc8c0.jpg
https://ria.ru/20200703/1573870453.html
https://ria.ru/20200601/1572272869.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/156164/86/1561648697_0:0:600:337_1400x0_80_0_0_ed2f6a4215817eb29caae8c90dfcc8c0.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156164/86/1561648697_68:0:517:337_1400x0_80_0_0_4c10fbcc09b95d76301a9250edba08f6.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156164/86/1561648697_124:0:461:337_1400x0_80_0_0_b3196464e2f7adc70858b5447d6d3888.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр пошивай, росморпорт, коронавирусы, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), воз, экономика

Инвестиционный сбор в российских портах начнут взимать в 2020 году

19:46 03.07.2020
52
© Фото : Федеральное агентство морского и речного транспортаАлександр Пошивай
Александр Пошивай
© Фото : Федеральное агентство морского и речного транспорта
Александр Пошивай. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Инвестиционный сбор в портах РФ начнут взимать в 2020 году, несмотря на ситуацию с коронавирусом, заявил журналистам глава Росморречфлота Александр Пошивай.
" ... А как же. Дело все в том, что вообще-то вот эти все коронавирусные воздействия, про которые вы говорите, они тоже очень избирательны. Кому война, а кому мать родна. Поэтому то, что касается инвестиционного сбора, я сказал, что он введен только в 13 из 67 наших портов, то есть ... он введен именно там, где он нужен. И там, в этих портах, где он введен, его влияние на стоимость судозахода будет несущественное", - сказал Пошивай, отвечая на вопрос, начнут ли инвестиционный сбор в портах РФ взимать в 2020 году и не отложат ли эту меру на фоне ситуации с коронавирусом.
Юрий Цветков
Вчера, 19:15
Минтранс не ожидает подписания соглашения по порту Тамань в 2020 году
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались.
Говоря о том, когда именно начнут взимать сбор, глава Росморречфлота отметил: "В каждом случае по-разному. По состоянию на сегодняшний день пока еще нет".
"Росморпорт" рассчитывает на максимальные ежегодные поступления от портовых инвестиционных сборов до 8 миллиардов рублей, но допускает и меньшие суммы в случае снижения объема необходимых для проектов средств, сообщал в июле 2019 года глава предприятия Андрей Лаврищев.
Контейнерный терминал в порту Оля Астраханской области
1 июня, 09:58
Путин поручил ускорить создание ОЭЗ в порту Оля
Правительство РФ утвердило в 2019 году правила взимания в стране инвестиционного портового сбора с судов заграничного плавания. Размер сбора будет определяться при согласовании с ФАС РФ. При этом сбор не взимается с судов, заходящих в порт без осуществления операций с грузами и обслуживания пассажиров, а также с транзитных и судов, повторно заходящих в порт после выхода из него по решению капитана морпорта или для производства девиационных работ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ПошивайРосморпортКоронавирусыФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)ВОЗЭкономика
Рекомендуем
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Минпромторг поддержит экспорт рентгеновского оборудования из КБР
Ветка ели
На Вологодчине расширят возможности елового питомника
Курс рубля
Курс рубля обновил минимумы с весны
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Путин пообещал проработать вопрос помощи вкладчикам, потерявшим средства
Марина Лукашевич
Замглавы Минобрнауки задержали по делу о хищении 40 миллионов рублей
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил о росте безработицы с начала пандемии
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США ответили на обвинения России в несоблюдении контроля над вооружениями
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко предложил Сбербанку финансировать крупные проекты в Белоруссии
Прохожие на площаде Трокадеро в Париже
Во Франции во время карантина резко сократилось число преступлений
Продюсер Андрей Разин
Разин прокомментировал решение суда по иску Шатунова
Бургер
Бургеры антикризиса: как пандемия вернула бизнесмена к истокам
Телеведущая Роза Сябитова
Сябитова посоветовала россиянкам встречаться с тремя мужчинами сразу
Издание Конституции РФ с новыми поправками в продаже в Москве
Для реализации поправок надо менять около ста законов, заявили в Госдуме
Медики в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19
Более 6,7 тысячи российских военных вылечились от коронавируса
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Адвокат намекнул, что Ефремов был в машине не один
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:02В Мексике выявили более 6,7 тысячи случаев COVID за сутки
04:02Названы необычные средства от мозолей
04:01Набор для окрошки в Москве подорожал за год на 14%
03:51Премьер Японии распорядился оказать помощь при эвакуации из-за ливней
03:51Глава Group-IB назвал три главные киберугрозы на ближайшее десятилетие
03:31Эксперт рассказал, как не допустить "снежного кома" из кредитов
03:27СМИ: Геннадий Хазанов попал в больницу
03:23В Африке старинный поезд превратится в роскошный отель
03:19США направили два авианосца в Южно-Китайское море, сообщают СМИ
03:16В ЕС объяснили критерии открытия границ на фоне ситуации с COVID-19
03:13Эксперт призвал не искать политику в рекомендациях ЕС по открытию границ
03:09Россияне стали чаще ломать руки и ноги
03:05Раскрыты детали выхода космического туриста в открытый космос в 2023 году
03:03Источник: "Армату" протестировали в беспилотном режиме
02:58В России за сутки потушили 78 природных пожаров
02:50Разин прокомментировал решение суда по иску Шатунова
02:46Документы в избирком подали 16 претендентов на пост главы Камчатки
02:44Музеи, кино и театры могут открыться в Сан-Паулу в конце месяца
02:21СМИ: в Мексике в подводных пещерах нашли минеральные шахты древних людей
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя удалить навсегда свой цифровой след
Лента новостейМолния