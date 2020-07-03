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Глава МИД Ирана перечислил случаи несоблюдения евротройкой ядерной сделки
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф направил в ЕС письмо, перечислив все моменты несоблюдения Францией, Германией и Великобританией условий... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T19:40
аббас мусави
жозеп боррель
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
мохаммад джавад зариф
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аббас мусави, жозеп боррель, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), мохаммад джавад зариф, мид ирана, магатэ, франция, тегеран (город), сша, в мире

Глава МИД Ирана перечислил случаи несоблюдения евротройкой ядерной сделки

19:40 03.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Максим Блинов
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 3 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф направил в ЕС письмо, перечислив все моменты несоблюдения Францией, Германией и Великобританией условий ядерной сделки, Тегеран собирается решить их через совместную комиссию.
"Днем ранее глава МИД Ирана в письме высокому представителю ЕС по внешней политике и координатору СВПД Жозепу Боррелю еще раз перечислил случаи несоблюдения европейскими странами (ядерной сделки), направив (письмо) с целью их решения в совместную комиссию согласно параграфу 36 СВПД", - сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
Министр в письме также предупредил, что любое вмешательство в сотрудничество Ирана с МАГАТЭ может оказать негативный эффект на взаимодействие Тегерана с агентством, отметил Мусави.
Кроме того, представитель МИД Ирана уже сам потребовал от евротройки следовать положениям ядерной сделки, таким образом сохранив ее, и не следовать по выбранному США пути максимального давления на Иран. По словам Мусави, Тегеран примет необходимые меры в случае "безответственного поведения".
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Аббас МусавиЖозеп БоррельСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Мохаммад Джавад ЗарифМИД ИранаМАГАТЭФранцияТегеран (город)СШАВ мире
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