https://ria.ru/20200703/1573871315.html
Глава МИД Ирана перечислил случаи несоблюдения евротройкой ядерной сделки
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф направил в ЕС письмо, перечислив все моменты несоблюдения Францией, Германией и Великобританией условий... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T19:40
2020-07-03T19:40
аббас мусави
жозеп боррель
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
мохаммад джавад зариф
мид ирана
магатэ
франция
тегеран (город)
сша
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https://ria.ru/20200701/1573723329.html
франция
тегеран (город)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аббас мусави, жозеп боррель, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), мохаммад джавад зариф, мид ирана, магатэ, франция, тегеран (город), сша, в мире