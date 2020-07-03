В МАГАТЭ прокомментировали пожар на объекте в Иране

Согласно заявлению, Иран сообщил, что причина инцидента ещё не известна, добавив, что никто не пострадал и радиоактивного загрязнения не произошло.

"Агентство может подтвердить, что в момент происшествия инспекторов МАГАТЭ там мне было, на месте, где произошёл инцидент, нет ядерных материалов", - сообщили в МАГАТЭ.