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В МАГАТЭ прокомментировали пожар на объекте в Иране
Международное агентство по атомной энергии в пятницу подтвердило, что на месте пожара на объекте в Иране ядерных материалов не было, говорится в заявлении,... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T19:38
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353
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магатэ, иран, в мире

В МАГАТЭ прокомментировали пожар на объекте в Иране

19:38 03.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкТегеран, Иран
Тегеран, Иран
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Тегеран, Иран. Архивное фото
ВЕНА, 3 июл - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии в пятницу подтвердило, что на месте пожара на объекте в Иране ядерных материалов не было, говорится в заявлении, распространённом пресс-службой агентства.
"Иран проинформировал МАГАТЭ о пожаре в здании на территории комплекса по обогащению урана в Натанзе утром в четверг. Иран также проинформировал МАГАТЭ, что пожар был быстро потушен и что в здании не было ядерного или других радиоактивных материалов", - говорится в сообщении.
Согласно заявлению, Иран сообщил, что причина инцидента ещё не известна, добавив, что никто не пострадал и радиоактивного загрязнения не произошло.
"Агентство может подтвердить, что в момент происшествия инспекторов МАГАТЭ там мне было, на месте, где произошёл инцидент, нет ядерных материалов", - сообщили в МАГАТЭ.
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