В МАГАТЭ прокомментировали пожар на объекте в Иране

ВЕНА, 3 июл - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии в пятницу подтвердило, что на месте пожара на объекте в Иране ядерных материалов не было, говорится в заявлении, распространённом пресс-службой агентства.
"Иран проинформировал МАГАТЭ о пожаре в здании на территории комплекса по обогащению урана в Натанзе утром в четверг. Иран также проинформировал МАГАТЭ, что пожар был быстро потушен и что в здании не было ядерного или других радиоактивных материалов", - говорится в сообщении.
Согласно заявлению, Иран сообщил, что причина инцидента ещё не известна, добавив, что никто не пострадал и радиоактивного загрязнения не произошло.
"Агентство может подтвердить, что в момент происшествия инспекторов МАГАТЭ там мне было, на месте, где произошёл инцидент, нет ядерных материалов", - сообщили в МАГАТЭ.