Брат жертвы ДТП с Ефремовым оценил слова адвоката о невиновности актера

Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве. Архивное фото

Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Брат погибшего в пьяном ДТП с Брат погибшего в пьяном ДТП с Михаилом Ефремовым Сергея Захарова отреагировал на заявление защитника актера о том, что тот не считает себя виновным.

В беседе с RT Валерий Захаров признался, что морально устал от "удивительных" заявлений адвоката актера Эльмана Пашаева . Мужчина обратил внимание на слова юриста об "усыновлении" детей погибшего и компенсацию в сто миллионов рублей.

"Но сегодняшнее заявление о невиновности Михаила Олеговича нас просто повергло в шок. Это уже не просто провокация — это явная попытка избежать наказания", — заявил Валерий.

Он пояснил, что родные изначально боялись подобного развития событий и поэтому обратились на телевидение, чтобы предать дело огласке.

"Что делать еще, не знаем. Вся надежда на нашего адвоката Александра Андреевича Добровинского и справедливость правосудия", — заключил мужчина.

ДТП с Михаилом Ефремовым

Вечером 8 июня Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве , выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. За его рулем был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и через несколько часов умер в больнице.

Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.