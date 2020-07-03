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Брат жертвы ДТП с Ефремовым оценил слова адвоката о невиновности актера
РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T19:48
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200627/1573557711.html
https://ria.ru/20200702/1573762948.html
Если есть доказательства, что Ефремов не был за рулем машины, типа пассажиром был - давайте дождемся представления этих доказательств. Только и всего. Ефремов правильно сделал, что признал свою вину - укорил процесс, возможно, его хулители расслабились и забыли, что доказательства его вины они все равно обязаны предоставить. А теперь смотрим, есть ли у него алиби
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москва
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Брат жертвы ДТП с Ефремовым оценил слова адвоката о невиновности актера

19:38 03.07.2020 (обновлено: 19:48 03.07.2020)
24635
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Брат погибшего в пьяном ДТП с Михаилом Ефремовым Сергея Захарова отреагировал на заявление защитника актера о том, что тот не считает себя виновным.
В беседе с RT Валерий Захаров признался, что морально устал от "удивительных" заявлений адвоката актера Эльмана Пашаева. Мужчина обратил внимание на слова юриста об "усыновлении" детей погибшего и компенсацию в сто миллионов рублей.
"Но сегодняшнее заявление о невиновности Михаила Олеговича нас просто повергло в шок. Это уже не просто провокация — это явная попытка избежать наказания", — заявил Валерий.
Он пояснил, что родные изначально боялись подобного развития событий и поэтому обратились на телевидение, чтобы предать дело огласке.
"Что делать еще, не знаем. Вся надежда на нашего адвоката Александра Андреевича Добровинского и справедливость правосудия", — заключил мужчина.
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ДТП с Михаилом Ефремовым

Вечером 8 июня Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. За его рулем был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и через несколько часов умер в больнице.
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Спустя несколько дней после ДТП актер попросил прощения у семьи погибшего и заявил, что честно понесет наказание. Однако родственники Захарова не приняли извинений и отказались от какой-либо материальной помощи со стороны Ефремова.
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80651209
Обсудить 3
Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Если есть доказательства, что Ефремов не был за рулем машины, типа пассажиром был - давайте дождемся представления этих доказательств. Только и всего. Ефремов правильно сделал, что признал свою вину - укорил процесс, возможно, его хулители расслабились и забыли, что доказательства его вины они все равно обязаны предоставить. А теперь смотрим, есть ли у него алиби
3 июля, 20:20
Недиман Непетрович
0000010
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