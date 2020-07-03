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Минтранс не готов обсуждать с Турцией возобновление авиасообщения
Минтранс РФ сообщил коллегам из Турции, что не готов обсуждать предложение Анкары о возобновлении авиаперевозок с 15 июля, поскольку открытие границ является... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T19:30
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РИА Новости
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353
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Минтранс не готов обсуждать с Турцией возобновление авиасообщения

19:30 03.07.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Минтранс РФ сообщил коллегам из Турции, что не готов обсуждать предложение Анкары о возобновлении авиаперевозок с 15 июля, поскольку открытие границ является прерогативой кабмина, сообщил журналистам замминистра Юрий Цветков.
Ранее в пятницу Минтранс сообщил, что в режиме видеоконференцсвязи состоялось 11-е заседание российско-турецкой рабочей группы по транспорту. Российскую делегацию возглавил Цветков, турецкую - заместитель министра транспорта и инфраструктуры Селим Дурсун. Сообщалось, что были рассмотрены вопросы сотрудничества в области авиационного, морского, железнодорожного и автотранспорта.
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"Мы сказали, что мы этот вопрос обсуждать не готовы, поскольку это прерогатива правительства - открывать, не открывать когда границы", - сказал Цветков.
Во вторник министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил, что турецкие власти действительно предложили возобновить авиасообщение между странами с 15 июля, однако это предложение лишь принято к сведению - называть даты возобновления международных полетов пока преждевременно.
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