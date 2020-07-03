Минтранс не готов обсуждать с Турцией возобновление авиасообщения

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Минтранс РФ сообщил коллегам из Минтранс РФ сообщил коллегам из Турции , что не готов обсуждать предложение Анкары о возобновлении авиаперевозок с 15 июля, поскольку открытие границ является прерогативой кабмина, сообщил журналистам замминистра Юрий Цветков

Ранее в пятницу Минтранс сообщил, что в режиме видеоконференцсвязи состоялось 11-е заседание российско-турецкой рабочей группы по транспорту. Российскую делегацию возглавил Цветков, турецкую - заместитель министра транспорта и инфраструктуры Селим Дурсун. Сообщалось, что были рассмотрены вопросы сотрудничества в области авиационного, морского, железнодорожного и автотранспорта.

"Мы сказали, что мы этот вопрос обсуждать не готовы, поскольку это прерогатива правительства - открывать, не открывать когда границы", - сказал Цветков.

Во вторник министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил, что турецкие власти действительно предложили возобновить авиасообщение между странами с 15 июля, однако это предложение лишь принято к сведению - называть даты возобновления международных полетов пока преждевременно.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.