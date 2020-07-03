https://ria.ru/20200703/1573871076.html
Минтранс не готов обсуждать с Турцией возобновление авиасообщения
Минтранс РФ сообщил коллегам из Турции, что не готов обсуждать предложение Анкары о возобновлении авиаперевозок с 15 июля, поскольку открытие границ является... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T19:30
2020-07-03T19:30
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
Минтранс РФ сообщил коллегам из Турции
, что не готов обсуждать предложение Анкары
о возобновлении авиаперевозок с 15 июля, поскольку открытие границ является прерогативой кабмина, сообщил журналистам замминистра Юрий Цветков
.
Ранее в пятницу Минтранс сообщил, что в режиме видеоконференцсвязи состоялось 11-е заседание российско-турецкой рабочей группы по транспорту. Российскую делегацию возглавил Цветков, турецкую - заместитель министра транспорта и инфраструктуры Селим Дурсун. Сообщалось, что были рассмотрены вопросы сотрудничества в области авиационного, морского, железнодорожного и автотранспорта.
"Мы сказали, что мы этот вопрос обсуждать не готовы, поскольку это прерогатива правительства - открывать, не открывать когда границы", - сказал Цветков.
Во вторник министр транспорта РФ Евгений Дитрих
сообщил, что турецкие власти действительно предложили возобновить авиасообщение между странами с 15 июля, однако это предложение лишь принято к сведению - называть даты возобновления международных полетов пока преждевременно.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.