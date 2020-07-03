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В школах и детских садах запретили проводить массовые мероприятия
Роспотребнадзор запретил до 2021 года проведение массовых мероприятий в образовательных организациях и других объектах социальной инфраструктуры для детей и... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T19:45
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коронавирус в россии
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россия
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В школах и детских садах запретили проводить массовые мероприятия

19:30 03.07.2020 (обновлено: 19:45 03.07.2020)
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© РИА Новости / Виктор Чернов / Перейти в фотобанкНовогодний праздник в детском саду
Новогодний праздник в детском саду
© РИА Новости / Виктор Чернов
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Роспотребнадзор запретил до 2021 года проведение массовых мероприятий в образовательных организациях и других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, говорится в постановлении, опубликованном на сайте ведомства.
"Запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из других организаций", - следует из документа.
Отмечается, что правила действуют до 1 января 2021 года.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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