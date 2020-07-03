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Роспотребнадзор запретил до 2021 года отдых детей в палаточных лагерях
Отдых детей в лагерях палаточного типа запрещен до конца 2020 года, следует из постановления главного государственного санитарного врача России Анны Поповой,... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T20:09
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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353
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анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор запретил до 2021 года отдых детей в палаточных лагерях

19:28 03.07.2020 (обновлено: 20:09 03.07.2020)
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CC0 / StockSnap / Палаточный лагерь
Палаточный лагерь
CC0 / StockSnap /
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Отдых детей в лагерях палаточного типа запрещен до конца 2020 года, следует из постановления главного государственного санитарного врача России Анны Поповой, опубликованном на сайте Роспотребнадзора.
"Не допускается организация отдыха детей в лагерях палаточного типа",- говорится в постановлении.
Документ действует до 1 января 2021 года.
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Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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