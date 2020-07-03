https://ria.ru/20200703/1573870896.html
Роспотребнадзор запретил до 2021 года отдых детей в палаточных лагерях
Отдых детей в лагерях палаточного типа запрещен до конца 2020 года, следует из постановления главного государственного санитарного врача России Анны Поповой,... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T19:28
2020-07-03T20:09
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество