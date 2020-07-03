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Распространение нового коронавируса
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В Непале число заразившихся коронавирусом превысило 15 тысяч
Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Непале превысило 15 тысяч, за сутки было выявлено 740 новых случаев, что стало самым большим... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T19:26
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, непал, в мире

В Непале число заразившихся коронавирусом превысило 15 тысяч

19:26 03.07.2020
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© Flickr / Asian Development BankМашина скорой помощи в Непале
Машина скорой помощи в Непале
© Flickr / Asian Development Bank
Машина скорой помощи в Непале. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Непале превысило 15 тысяч, за сутки было выявлено 740 новых случаев, что стало самым большим числом с начала пандемии, сообщает министерство здравоохранения и народонаселения страны на своей странице в Facebook.
По данным министерства, всего число подтвержденных случаев инфицирования достигло 15 259. За сутки скончался один человек с COVID-19, в общей сложности в стране умерли 32 пациента с коронавирусом.
Отмечается, что выздоровели 6143 человека с подтвержденным COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоНепалВ мире
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