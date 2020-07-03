https://ria.ru/20200703/1573870740.html
В Пензе задержали голого мужчину, бегавшего в районе кладбища
Полицейские и росгвардейцы задержали голого мужчину, который бегал в районе кладбища в Пензе, сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T19:26
2020-07-03T19:26
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
пенза
происшествия
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2
пенза
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), пенза, происшествия