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В Пензе задержали голого мужчину, бегавшего в районе кладбища
Полицейские и росгвардейцы задержали голого мужчину, который бегал в районе кладбища в Пензе, сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T19:26
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
пенза
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), пенза, происшествия

В Пензе задержали голого мужчину, бегавшего в районе кладбища

19:26 03.07.2020
1671
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии на одной из улиц в Москве
Сотрудники Росгвардии на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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САРАТОВ, 3 июл - РИА Новости. Полицейские и росгвардейцы задержали голого мужчину, который бегал в районе кладбища в Пензе, сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.
"Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение о том, что в районе одного из кладбищ города бегает обнаженный мужчина. Совместными усилиями стражей порядка мужчина был задержан", - говорится в сообщении.
Уточняется, что прибывшая бригада скорой медицинской помощи приняла решение о госпитализации задержанного. "Правоохранители сопроводили задержанного до медицинского учреждения", - добавили в ведомстве.
Сотрудник полиции
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ПензаПроисшествия
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