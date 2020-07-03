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Летевший из Берлина в Афины самолет сел в Салониках из-за пожара на борту
Самолет Ryanair, летевший из Берлина в Афины, совершил вынужденную посадку в аэропорту в Салониках из-за пожара в кабине пилотов, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T19:30
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ryanair, салоники, греция, афины, берлин (город), в мире

Летевший из Берлина в Афины самолет сел в Салониках из-за пожара на борту

19:21 03.07.2020 (обновлено: 19:30 03.07.2020)
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© Генеральный секретариат гражданской защиты ГрецииАварийная посадка самолета летевшего из Берлина в Салониках
Аварийная посадка самолета летевшего из Берлина в Салониках
© Генеральный секретариат гражданской защиты Греции
Аварийная посадка самолета летевшего из Берлина в Салониках
АФИНЫ, 3 июл - РИА Новости. Самолет Ryanair, летевший из Берлина в Афины, совершил вынужденную посадку в аэропорту в Салониках из-за пожара в кабине пилотов, пострадавших нет, сообщил генеральный секретариат гражданской защиты.
"Сегодня в 5.45 по местному времени (совпадает с московским) в оперативном центре генерального секретариата гражданской защиты и аэропорта "Македония" прозвучал сигнал тревоги Mayday рейса Ryanair FR170 из Берлина в Афины. Когда самолет пролетел над районом Халкидими, пилот заявил о чрезвычайной ситуации и запросил вынужденную посадку из-за пожара в кабине", - говорится в поступившем в РИА Новости сообщении.
Сразу же были приведены в действие все службы, самолет приземлился в аэропорту "Македония", благополучно высажены все 157 пассажиров, 1 младенец и 6 членов экипажа, сообщил генсекретариат.
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RyanairСалоникиГрецияАфиныБерлин (город)В мире
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