https://ria.ru/20200703/1573870627.html
Летевший из Берлина в Афины самолет сел в Салониках из-за пожара на борту
Самолет Ryanair, летевший из Берлина в Афины, совершил вынужденную посадку в аэропорту в Салониках из-за пожара в кабине пилотов, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T19:21
2020-07-03T19:30
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ryanair, салоники, греция, афины, берлин (город), в мире