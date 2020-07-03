Летевший из Берлина в Афины самолет сел в Салониках из-за пожара на борту

"Сегодня в 5.45 по местному времени (совпадает с московским) в оперативном центре генерального секретариата гражданской защиты и аэропорта "Македония" прозвучал сигнал тревоги Mayday рейса Ryanair FR170 из Берлина в Афины. Когда самолет пролетел над районом Халкидими, пилот заявил о чрезвычайной ситуации и запросил вынужденную посадку из-за пожара в кабине", - говорится в поступившем в РИА Новости сообщении.