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В Москве рассказали о субсидиях предпринимателям индустрии красоты
Более 30 миллионов рублей на субсидии одобрили предпринимателям индустрии красоты в Москве с апреля, сообщил РИА Новости глава столичного департамента... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T19:20
алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)
москва
экономика
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), москва, экономика

В Москве рассказали о субсидиях предпринимателям индустрии красоты

19:20 03.07.2020
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© Фото : предоставлено АНО "Развитие человеческого капитала"Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин
Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин
© Фото : предоставлено АНО "Развитие человеческого капитала"
Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Более 30 миллионов рублей на субсидии одобрили предпринимателям индустрии красоты в Москве с апреля, сообщил РИА Новости глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
"С начала апреля в департамент поступило более 230 заявок от предпринимателей в этой сфере (индустрии красоты - ред.) на предоставление субсидий. Из них одобрена 31 заявка на сумму 31 миллион рублей. Еще 80 заявок находятся на рассмотрении. 119 пакетов документов были отправлены на доработку. Специалисты департамента помогают предпринимателям устранить ошибки и подготовить заявки для подачи во второй волне приема документов, которая стартует с 10 июля и продлится до 28 августа", - рассказал Фурсин.
По его словам, субъекты малого и среднего предпринимательства в индустрии красоты могут обратиться за компенсацией расходов на конгрессно-выставочную деятельность. В утвержденный перечень мероприятий, затраты на участие в которых готов компенсировать город, входят профильные для индустрии выставки Cosmoprof и InterCharm. От столичных компаний поступило 15 заявок на получение компенсаций расходов на участие в них.
"Индустрия красоты является значимой сферой бизнеса в столице. По состоянию на 1 июля, в Москве осуществляют деятельность в этой отрасли более 12 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей. 80%, или 9,9 тысячи, из них являются субъектами малого и среднего предпринимательства, которые обеспечивают работой около 40 тысяч человек. Доля московских организаций и ИП в индустрии красоты составляет 8% от количества таких компаний в России", - добавил Фурсин.
Москва-сити
15 мая, 07:56
В Москве начался прием заявок на получение субсидий для соцпредприятий
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Алексей Фурсин ( глава Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР)МоскваЭкономика
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