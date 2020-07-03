В Москве рассказали о субсидиях предпринимателям индустрии красоты

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Более 30 миллионов рублей на субсидии одобрили предпринимателям индустрии красоты в Более 30 миллионов рублей на субсидии одобрили предпринимателям индустрии красоты в Москве с апреля, сообщил РИА Новости глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин

"С начала апреля в департамент поступило более 230 заявок от предпринимателей в этой сфере (индустрии красоты - ред.) на предоставление субсидий. Из них одобрена 31 заявка на сумму 31 миллион рублей. Еще 80 заявок находятся на рассмотрении. 119 пакетов документов были отправлены на доработку. Специалисты департамента помогают предпринимателям устранить ошибки и подготовить заявки для подачи во второй волне приема документов, которая стартует с 10 июля и продлится до 28 августа", - рассказал Фурсин.

По его словам, субъекты малого и среднего предпринимательства в индустрии красоты могут обратиться за компенсацией расходов на конгрессно-выставочную деятельность. В утвержденный перечень мероприятий, затраты на участие в которых готов компенсировать город, входят профильные для индустрии выставки Cosmoprof и InterCharm. От столичных компаний поступило 15 заявок на получение компенсаций расходов на участие в них.