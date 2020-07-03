https://ria.ru/20200703/1573870569.html
В Москве рассказали о субсидиях предпринимателям индустрии красоты
Более 30 миллионов рублей на субсидии одобрили предпринимателям индустрии красоты в Москве с апреля, сообщил РИА Новости глава столичного департамента... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T19:20
2020-07-03T19:20
алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)
москва
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570149584_0:131:2730:1667_1400x0_80_0_0_c7743277df56572676388413f7d1c069.jpg
https://ria.ru/20200515/1571473244.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570149584_0:131:2730:1667_1400x0_80_0_0_c7743277df56572676388413f7d1c069.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570149584_0:0:2730:2048_1400x0_80_0_0_b81e0da06356487cf9ff60e223fc6cd9.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570149584_326:0:2374:2048_1400x0_80_0_0_ed52282dd46b8e317a4528759cf9ce16.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), москва, экономика
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
Более 30 миллионов рублей на субсидии одобрили предпринимателям индустрии красоты в Москве
с апреля, сообщил РИА Новости глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин
.
"С начала апреля в департамент поступило более 230 заявок от предпринимателей в этой сфере (индустрии красоты - ред.) на предоставление субсидий. Из них одобрена 31 заявка на сумму 31 миллион рублей. Еще 80 заявок находятся на рассмотрении. 119 пакетов документов были отправлены на доработку. Специалисты департамента помогают предпринимателям устранить ошибки и подготовить заявки для подачи во второй волне приема документов, которая стартует с 10 июля и продлится до 28 августа", - рассказал Фурсин.
По его словам, субъекты малого и среднего предпринимательства в индустрии красоты могут обратиться за компенсацией расходов на конгрессно-выставочную деятельность. В утвержденный перечень мероприятий, затраты на участие в которых готов компенсировать город, входят профильные для индустрии выставки Cosmoprof и InterCharm. От столичных компаний поступило 15 заявок на получение компенсаций расходов на участие в них.
"Индустрия красоты является значимой сферой бизнеса в столице. По состоянию на 1 июля, в Москве осуществляют деятельность в этой отрасли более 12 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей. 80%, или 9,9 тысячи, из них являются субъектами малого и среднего предпринимательства, которые обеспечивают работой около 40 тысяч человек. Доля московских организаций и ИП в индустрии красоты составляет 8% от количества таких компаний в России", - добавил Фурсин.