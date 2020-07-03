https://ria.ru/20200703/1573870501.html
Замглавы Минобороны провел встречу с послом Финляндии
Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин обсудил с послом Финляндии в России вопросы безопасности, а также двусторонние отношения по военной линии, сообщает... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T19:17
2020-07-03T19:17
россия
александр фомин
москва
финляндия
в мире
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https://ria.ru/20200703/1573834539.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр фомин, москва, финляндия, в мире