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Замглавы Минобороны провел встречу с послом Финляндии
Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин обсудил с послом Финляндии в России вопросы безопасности, а также двусторонние отношения по военной линии, сообщает... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T19:17
россия
александр фомин
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, александр фомин, москва, финляндия, в мире

Замглавы Минобороны провел встречу с послом Финляндии

19:17 03.07.2020
288
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель Министра обороны РФ Александр Фомин
Заместитель Министра обороны РФ Александр Фомин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель Министра обороны РФ Александр Фомин. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин обсудил с послом Финляндии в России вопросы безопасности, а также двусторонние отношения по военной линии, сообщает российское военное ведомство.
По сообщению МО РФ, заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин третьего июля в Москве принял посла Финляндии в России Микко Хауталу.
"Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам безопасности, тематике двусторонних отношений по военной линии", - говорится в сообщении.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндии в РФ Микко Хаутала
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