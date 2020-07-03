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Минтранс не ожидает подписания соглашения по порту Тамань в 2020 году
Минтранс РФ не ожидает в 2020 году подписания акционерного соглашения по проекту сухогрузного района порта Тамань, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T19:15
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353
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юрий цветков, дальний восток, мурманск, краснодарский край, экономика

Минтранс не ожидает подписания соглашения по порту Тамань в 2020 году

19:15 03.07.2020
63
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЮрий Цветков
Юрий Цветков
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Юрий Цветков. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Минтранс РФ не ожидает в 2020 году подписания акционерного соглашения по проекту сухогрузного района порта Тамань, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Юрий Цветков.
В ноябре 2019 года он говорил, что Минтранс РФ рассчитывает на заключение инвесторами порта Тамань соглашения о намерениях до конца текущего года.
"Пока я не вижу таких оснований, что подпишутся. ... Пока я не вижу, что они а ближайшее время подпишут", - сказал Цветков, отвечая на вопрос, будет ли в 2020 году подписано акционерное соглашение по проекту сухогрузного района порта Тамань.
Федеральный проект "Морские порты" включает 41 мероприятие по развитию портовой инфраструктуры, а также строительство девяти ледоколов и одного аварийно-спасательного судна. Кроме того, запланированы мероприятия по развитию автодорожных подходов.
В частности, должны быть реализованы такие проекты, как строительство портов "Тамань" (Краснодарский край) и угольного терминала "Лавна" (Мурманск), строительство специализированного угольного перегрузочного комплекса в бухте Мучке (Дальний Восток) и ряд других.
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