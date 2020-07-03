Минтранс не ожидает подписания соглашения по порту Тамань в 2020 году

В ноябре 2019 года он говорил, что Минтранс РФ рассчитывает на заключение инвесторами порта Тамань соглашения о намерениях до конца текущего года.

"Пока я не вижу таких оснований, что подпишутся. ... Пока я не вижу, что они а ближайшее время подпишут", - сказал Цветков, отвечая на вопрос, будет ли в 2020 году подписано акционерное соглашение по проекту сухогрузного района порта Тамань.