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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200703/1573870376.html
ВОЗ призвала жителей стран с ростом случаев COVID-19 оставаться дома
Всемирная организация здравоохранения призывает жителей стран, где отмечен новый рост случаев COVID-19, по возможности оставаться у себя дома и не выходить... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T19:12
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, оон, в мире

ВОЗ призвала жителей стран с ростом случаев COVID-19 оставаться дома

19:12 03.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 3 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения призывает жителей стран, где отмечен новый рост случаев COVID-19, по возможности оставаться у себя дома и не выходить лишний раз на улицу, заявила на брифинге Ассоциации иностранных корреспондентов при женевском отделении ООН глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.
"В любой стране, где отмечается рост или активная передача вируса, каждый отдельный человек имеет выбор. Мы подчеркнули, что каждый должен знать, что делать, если он инфицирован, чтобы предотвратить распространение инфекции. Вы также можете сделать свой выбор. Если вы можете остаться дома в этих регионах, если вас просят это сделать, то делайте это. Потому что те, кто работает на передовой, не могут этого сделать. И мы все должны сыграть свою роль здесь", - сказала она.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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