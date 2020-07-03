ВОЗ призвала жителей стран с ростом случаев COVID-19 оставаться дома

"В любой стране, где отмечается рост или активная передача вируса, каждый отдельный человек имеет выбор. Мы подчеркнули, что каждый должен знать, что делать, если он инфицирован, чтобы предотвратить распространение инфекции. Вы также можете сделать свой выбор. Если вы можете остаться дома в этих регионах, если вас просят это сделать, то делайте это. Потому что те, кто работает на передовой, не могут этого сделать. И мы все должны сыграть свою роль здесь", - сказала она.