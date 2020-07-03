Минтранс ожидает роста грузооборота морских портов по итогам 2020 года

В прошлом году показатель вырос на 2,9% - до 840,27 миллиона тонн. По итогам января-мая был зафиксирован рост на 3,2%.

"Я думаю, что (результат - ред.) положительный. ... Пока у нас рост, я надеюсь, что этот процесс сохранится", - сказал Цветков, отвечая на вопрос, какой грузооборот морских портов РФ по итогам года ожидается.