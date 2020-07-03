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Минтранс ожидает роста грузооборота морских портов по итогам 2020 года
Минтранс ожидает, что тенденция роста грузооборота морских портов РФ сохранится и по итогам 2020 года, сообщил журналистам замминистра Юрий Цветков. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T19:11
юрий цветков
экономика
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РИА Новости
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60
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60
юрий цветков, экономика

Минтранс ожидает роста грузооборота морских портов по итогам 2020 года

19:11 03.07.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЮрий Цветков
Юрий Цветков
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Юрий Цветков. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Минтранс ожидает, что тенденция роста грузооборота морских портов РФ сохранится и по итогам 2020 года, сообщил журналистам замминистра Юрий Цветков.
В прошлом году показатель вырос на 2,9% - до 840,27 миллиона тонн. По итогам января-мая был зафиксирован рост на 3,2%.
"Я думаю, что (результат - ред.) положительный. ... Пока у нас рост, я надеюсь, что этот процесс сохранится", - сказал Цветков, отвечая на вопрос, какой грузооборот морских портов РФ по итогам года ожидается.
О росте по итогам первого полугодия он высказался так: "Надеюсь, сложно прогнозировать".
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Юрий ЦветковЭкономика
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