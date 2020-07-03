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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200703/1573870292.html
В Израиле число заразившихся коронавирусом достигло 28 055
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Израиле выросло на 1008 за сутки и достигло к вечеру пятницы 28 055, число активных случаев заболевания составило... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T19:08
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
израиль
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, израиль, в мире

В Израиле число заразившихся коронавирусом достигло 28 055

19:08 03.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Израиле выросло на 1008 за сутки и достигло к вечеру пятницы 28 055, число активных случаев заболевания составило 10 060, сообщает министерство здравоохранения.
По информации минздрава, со вчерашнего дня еще два пациента с таким диагнозом скончались, общее число умерших составило 326. В тяжелом состоянии находятся 77 пациентов, из них 27 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 17 669 человек уже выздоровели.
В четверг вечером из-за резкого увеличения числа заболевших COVID-19 кабинет министров принял решение о возвращении ограничений на массовые собрания. В барах, ночных клубах и залах торжеств не может находиться единовременно более 50 человек, число людей в закрытых помещениях, в том числе в домах и синагогах, не может превышать 20.
В Израиле в конце мая вновь начался рост выявленных случаев заболевания, значительная часть новых случаев регистрировалась в образовательных учреждениях.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоИзраильВ мире
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