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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200703/1573870044.html
В Великобритании число жертв коронавируса превысило 44 тысячи
Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 137, до 44 131, количество заболевших увеличилось на 544, до 284 276, сообщил минздрав страны. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T19:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
великобритания
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, великобритания, в мире

В Великобритании число жертв коронавируса превысило 44 тысячи

19:04 03.07.2020
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© РИА Новости / Алекс МакнотонЛондон
Лондон
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Лондон. Архивное фото
ЛОНДОН, 3 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 137, до 44 131, количество заболевших увеличилось на 544, до 284 276, сообщил минздрав страны.
Днем ранее прирост числа жертв за сутки составил 89, заболевших - 576.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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