Следователя центрального аппарата СК задержали по делу о взятке

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Следователю центрального аппарата Следователю центрального аппарата СК России предъявлено обвинение в получении взятки, он задержан, сообщила пресс-служба ведомства.

"Возбуждено уголовное дело в отношении следователя центрального аппарата ведомства по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взяток в особо крупном размере)", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным СК, следователь получил от обвиняемого по уголовному делу взятку "за принятие решений, входивших в его должностные полномочия, в пользу взяткодателя". Сейчас он задержан.