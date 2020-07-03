https://ria.ru/20200703/1573870008.html
Следователя центрального аппарата СК задержали по делу о взятке
Следователю центрального аппарата СК России предъявлено обвинение в получении взятки, он задержан, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T19:03
2020-07-03T23:26
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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https://ria.ru/20200702/1573810384.html
Константин Петров
они все сидят как Васильева или как Улюкаев... Полонский... Сколько таких примеров. Один там отдыхал с шашлыком и крабами... Сотовые телефоны даже есть у некоторых говорят...
63
Дмитрий
Пока не начнут публично и жесточайшим образом наказывать, "борьба с коррупцией" так и будет похожа на Сизифов труд! И пойманный очередной коррупционер или казнокрад, ничего кроме улыбки вызывать не будет! А "наказание" таковых будет вызывать только отвращение к правительству и всеобщее разочарование тех, кто еще не разочаровался...
30
8
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155024/34/1550243494_0:184:3077:1915_1400x0_80_0_0_45aefd7cffedddf7b953e741fa53db13.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), происшествия