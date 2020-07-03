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Следователя центрального аппарата СК задержали по делу о взятке
Следователю центрального аппарата СК России предъявлено обвинение в получении взятки, он задержан, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T23:26
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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Пока не начнут публично и жесточайшим образом наказывать, "борьба с коррупцией" так и будет похожа на Сизифов труд! И пойманный очередной коррупционер или казнокрад, ничего кроме улыбки вызывать не будет! А "наказание" таковых будет вызывать только отвращение к правительству и всеобщее разочарование тех, кто еще не разочаровался...
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155024/34/1550243494_0:184:3077:1915_1400x0_80_0_0_45aefd7cffedddf7b953e741fa53db13.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Следователя центрального аппарата СК задержали по делу о взятке

19:03 03.07.2020 (обновлено: 23:26 03.07.2020)
3621
© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Следователю центрального аппарата СК России предъявлено обвинение в получении взятки, он задержан, сообщила пресс-служба ведомства.
"Возбуждено уголовное дело в отношении следователя центрального аппарата ведомства по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взяток в особо крупном размере)", - говорится в сообщении пресс-службы.
По данным СК, следователь получил от обвиняемого по уголовному делу взятку "за принятие решений, входивших в его должностные полномочия, в пользу взяткодателя". Сейчас он задержан.
"Ему предъявлено обвинение, в суд подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ
2 июля, 18:13
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Обсудить 8
Следственный комитет России (СК РФ)Происшествия
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они все сидят как Васильева или как Улюкаев... Полонский... Сколько таких примеров. Один там отдыхал с шашлыком и крабами... Сотовые телефоны даже есть у некоторых говорят...
3 июля, 20:16
К Константин Петров
4720914
Пока не начнут публично и жесточайшим образом наказывать, "борьба с коррупцией" так и будет похожа на Сизифов труд! И пойманный очередной коррупционер или казнокрад, ничего кроме улыбки вызывать не будет! А "наказание" таковых будет вызывать только отвращение к правительству и всеобщее разочарование тех, кто еще не разочаровался...
3 июля, 19:58
Дмитрий
2700300
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