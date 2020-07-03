https://ria.ru/20200703/1573869891.html
В Ростовской области смягчат ряд ограничений по коронавирусу
Детские сады, гостиницы и бассейны возобновят работу в Ростовской области с 6 июля в рамках очередного смягчения ограничений, введенных из-за коронавируса,... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T19:02
2020-07-03T19:02
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коронавирусы
василий голубев
ростовская область
общество
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155864/20/1558642076_0:115:3072:1843_1400x0_80_0_0_e0924c24f00079d0541f28d4456b6c77.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июл - РИА Новости.
Детские сады, гостиницы и бассейны возобновят работу в Ростовской области
с 6 июля в рамках очередного смягчения ограничений, введенных из-за коронавируса
, сообщает правительство региона.
"Губернатор Ростовской области Василий Голубев
подписал сегодня, 3 июля, постановление №614, которым с 6 июля вводятся очередные смягчения ограничений, действующих в области из-за пандемии", - говорится в сообщении.
Так, с начала следующей недели в Ростовской области могут в полном объеме работать детские дошкольные учреждения – как муниципальные, так и частные. Также возобновляется предоставление гостиничных услуг и проведение групповых тренировок, но не более 25 человек, предоставление косметических услуг, за исключением СПА-процедур.
Разрешена работа плавательных бассейнов, но с определенными ограничениями - на одного посетителя бассейна должно приходиться не менее 10 квадратных метров площади зеркала воды в бассейне. Жителям области разрешается посещение пляжей.
"Постепенно мы движемся к нормализации жизни. Но чтобы этот путь был последователен и необратим, прошу вас по-прежнему соблюдать действующие санитарные правила. Особенно это касается работодателей, которые обязаны обеспечить своих работников лицевыми защитными масками, выполнять все требования санитарных врачей", - сказал Голубев в обращении в Instagram.
Ранее в Ростовской области также была возобновлена работа открытых площадок и летних веранд кафе, курортных отелей, санаториев и баз отдыха, а также парков и зоопарков, детских лагерей и спортивных секций. С 29 июня отменена обязательная самоизоляция для приезжающих из других регионов России.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.