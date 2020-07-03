В Ростовской области смягчат ряд ограничений по коронавирусу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июл - РИА Новости. Детские сады, гостиницы и бассейны возобновят работу в Детские сады, гостиницы и бассейны возобновят работу в Ростовской области с 6 июля в рамках очередного смягчения ограничений, введенных из-за коронавируса , сообщает правительство региона.

"Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал сегодня, 3 июля, постановление №614, которым с 6 июля вводятся очередные смягчения ограничений, действующих в области из-за пандемии", - говорится в сообщении.

Так, с начала следующей недели в Ростовской области могут в полном объеме работать детские дошкольные учреждения – как муниципальные, так и частные. Также возобновляется предоставление гостиничных услуг и проведение групповых тренировок, но не более 25 человек, предоставление косметических услуг, за исключением СПА-процедур.

Разрешена работа плавательных бассейнов, но с определенными ограничениями - на одного посетителя бассейна должно приходиться не менее 10 квадратных метров площади зеркала воды в бассейне. Жителям области разрешается посещение пляжей.

"Постепенно мы движемся к нормализации жизни. Но чтобы этот путь был последователен и необратим, прошу вас по-прежнему соблюдать действующие санитарные правила. Особенно это касается работодателей, которые обязаны обеспечить своих работников лицевыми защитными масками, выполнять все требования санитарных врачей", - сказал Голубев в обращении в Instagram.

Ранее в Ростовской области также была возобновлена работа открытых площадок и летних веранд кафе, курортных отелей, санаториев и баз отдыха, а также парков и зоопарков, детских лагерей и спортивных секций. С 29 июня отменена обязательная самоизоляция для приезжающих из других регионов России.