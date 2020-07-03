Пьяный житель Симферополя "заминировал" объект водоснабжения

Мужчина позвонил на линию экстренной службы "112" вечером и сообщил о якобы существующей угрозе одному из объектов инфраструктуры водоснабжения Симферополя.

"Оперативно была обследована территория вблизи места, указанного звонившим, в результате предметов, представляющих опасность, обнаружено не было", - говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок от двух до трех лет.