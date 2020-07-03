https://ria.ru/20200703/1573869817.html
Пьяный житель Симферополя "заминировал" объект водоснабжения
Симферополец задержан за ложное сообщение об угрозе взрыва на одном из объектов водоснабжения, звонил он в состоянии алкогольного опьянения, сообщает... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T19:01
2020-07-03T19:01
симферополь
республика крым
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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симферополь, республика крым, происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости.
Симферополец задержан за ложное сообщение об угрозе взрыва на одном из объектов водоснабжения, звонил он в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым
.
"Сотрудники полиции в Симферополе
задержали "телефонного террориста"… Им оказался ранее не судимый 59-летний житель крымской столицы, который находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
Мужчина позвонил на линию экстренной службы "112" вечером и сообщил о якобы существующей угрозе одному из объектов инфраструктуры водоснабжения Симферополя.
"Оперативно была обследована территория вблизи места, указанного звонившим, в результате предметов, представляющих опасность, обнаружено не было", - говорится в сообщении.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок от двух до трех лет.