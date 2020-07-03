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Пьяный житель Симферополя "заминировал" объект водоснабжения
Симферополец задержан за ложное сообщение об угрозе взрыва на одном из объектов водоснабжения, звонил он в состоянии алкогольного опьянения, сообщает... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T19:01
симферополь
республика крым
происшествия
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симферополь, республика крым, происшествия

Пьяный житель Симферополя "заминировал" объект водоснабжения

19:01 03.07.2020
197
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Симферополец задержан за ложное сообщение об угрозе взрыва на одном из объектов водоснабжения, звонил он в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
"Сотрудники полиции в Симферополе задержали "телефонного террориста"… Им оказался ранее не судимый 59-летний житель крымской столицы, который находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
Мужчина позвонил на линию экстренной службы "112" вечером и сообщил о якобы существующей угрозе одному из объектов инфраструктуры водоснабжения Симферополя.
"Оперативно была обследована территория вблизи места, указанного звонившим, в результате предметов, представляющих опасность, обнаружено не было", - говорится в сообщении.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок от двух до трех лет.
Сотрудник полиции
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СимферопольРеспублика КрымПроисшествия
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