Россия отменит ряд ограничений на транзит продукции из Белоруссии

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россия с 6 июля отменяет временные ограничения на транзит через территорию страны говядины с семи белорусских предприятий, а также продукции компаний стран Россия с 6 июля отменяет временные ограничения на транзит через территорию страны говядины с семи белорусских предприятий, а также продукции компаний стран ЕАЭС из норвежской аквакультурной рыбы, говорится в сообщении Россельхознадзора по итогам переговоров главы ведомства Сергея Данкверта с заместителем премьер-министра Белоруссии Александром Субботиным.

Переговоры состоялись 3 июля в формате телеконференции. Российское ведомство указывает, что стороны обсудили вопросы текущего сотрудничества, в том числе касающиеся поставок белорусской продукции на российский рынок.

"По итогам переговоров, а также с учетом гарантии департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Республики Беларусь и на основании представленных ранее материалов принято решение об отмене с 6 июля 2020 года временных ограничений на транзит через территорию России говядины с семи белорусских предприятий", - говорится в сообщении.

В числе этих компаний - ОАО "Бобруйский мясокомбинат", ООО "Мясокомбинат Поставский", УП "Березовский комбинат кооперативной промышленности", ОАО "Слуцкий мясокомбинат", ООО "Акдимол", ОАО "Ошмянский мясокомбинат", ОАО "Могилевский мясокомбинат". "Кроме того, возобновляется транзит через Россию продукции, выработанной предприятиями стран ЕАЭС из норвежского сырья аквакультурного происхождения (лосось, форель)", - добавляет Россельхознадзор.

Помимо этого, принято решение об отмене с 6 июля временных ограничений на поставки в Россию мяса птицы с предприятия ОАО "Птицефабрика "Дружба" и готовых мясных изделий, прошедших термическую обработку, в том числе сыровяленой и сырокопченой колбасы, с ОАО "Брестский мясокомбинат".