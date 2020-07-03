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Россия отменит ряд ограничений на транзит продукции из Белоруссии
Россия с 6 июля отменяет временные ограничения на транзит через территорию страны говядины с семи белорусских предприятий, а также продукции компаний стран ЕАЭС РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T19:00
сергей данкверт
евразийский экономический союз
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
белоруссия
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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сергей данкверт, евразийский экономический союз, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), белоруссия, экономика

Россия отменит ряд ограничений на транзит продукции из Белоруссии

19:00 03.07.2020
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСергей Данкверт
Сергей Данкверт
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Сергей Данкверт. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россия с 6 июля отменяет временные ограничения на транзит через территорию страны говядины с семи белорусских предприятий, а также продукции компаний стран ЕАЭС из норвежской аквакультурной рыбы, говорится в сообщении Россельхознадзора по итогам переговоров главы ведомства Сергея Данкверта с заместителем премьер-министра Белоруссии Александром Субботиным.
Переговоры состоялись 3 июля в формате телеконференции. Российское ведомство указывает, что стороны обсудили вопросы текущего сотрудничества, в том числе касающиеся поставок белорусской продукции на российский рынок.
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"По итогам переговоров, а также с учетом гарантии департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Республики Беларусь и на основании представленных ранее материалов принято решение об отмене с 6 июля 2020 года временных ограничений на транзит через территорию России говядины с семи белорусских предприятий", - говорится в сообщении.
В числе этих компаний - ОАО "Бобруйский мясокомбинат", ООО "Мясокомбинат Поставский", УП "Березовский комбинат кооперативной промышленности", ОАО "Слуцкий мясокомбинат", ООО "Акдимол", ОАО "Ошмянский мясокомбинат", ОАО "Могилевский мясокомбинат". "Кроме того, возобновляется транзит через Россию продукции, выработанной предприятиями стран ЕАЭС из норвежского сырья аквакультурного происхождения (лосось, форель)", - добавляет Россельхознадзор.
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Помимо этого, принято решение об отмене с 6 июля временных ограничений на поставки в Россию мяса птицы с предприятия ОАО "Птицефабрика "Дружба" и готовых мясных изделий, прошедших термическую обработку, в том числе сыровяленой и сырокопченой колбасы, с ОАО "Брестский мясокомбинат".
"Сергей Данкверт поздравил Александра Субботина с Днем независимости Белоруссии и выразил надежду на развитие конструктивного и плодотворного взаимодействия стран в сфере агропромышленного комплекса", - сообщает ведомство.
11300220
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Сергей ДанквертЕвразийский экономический союзФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)БелоруссияЭкономика
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