Чайка проконтролирует вопрос обеспечения жителей Ингушетии питьевой водой

Отмечается, что правительство Ингушетии при поддержке Национального фонда развития республики приняло решение в первоочередном порядке закупить 13 глубинных погружных насосов для водозаборов "Кантышево-Долаково", города Сунжи и Альтиевского водозабора, а также одного центробежного насоса для Альтиевского водозабора.