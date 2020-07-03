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Чайка проконтролирует вопрос обеспечения жителей Ингушетии питьевой водой
Полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка взял под контроль вопрос обеспечения питьевой водой жителей Ингушетии, сообщает... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T18:55
махмуд-али калиматов
юрий чайка
назрань
общество
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махмуд-али калиматов, юрий чайка, назрань, общество

Чайка проконтролирует вопрос обеспечения жителей Ингушетии питьевой водой

18:55 03.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЮрий Чайка
Юрий Чайка
© РИА Новости / Илья Питалев
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Юрий Чайка. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 3 июл – РИА Новости. Полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка взял под контроль вопрос обеспечения питьевой водой жителей Ингушетии, сообщает пресс-служба полпредства.
Ранее жители различных населенных пунктов Ингушетии в соцсетях неоднократно жаловались на сложности с обеспечением питьевой водой, которые обострились из-за жаркой погоды. Часть из них обратилась за помощью к полпреду Чайке, который в пятницу обсудил проблему по телефону с главой региона Махмуд-Али Калиматовым.
"По словам Калиматова, республиканские власти активно занимаются данной проблемой. МГУП "Ингушрегионводоканал" проводит работы по устранению порывов на водопроводных сетях, благодаря чему в Назрани подача воды восстановлена в полном объеме", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правительство Ингушетии при поддержке Национального фонда развития республики приняло решение в первоочередном порядке закупить 13 глубинных погружных насосов для водозаборов "Кантышево-Долаково", города Сунжи и Альтиевского водозабора, а также одного центробежного насоса для Альтиевского водозабора.
"Установка оборудования будет завершена к понедельнику. После проведения работ дебет воды увеличится на 10-15%", - подчеркивает пресс-служба.
Бутылки с питьевой водой
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Махмуд-Али КалиматовЮрий ЧайкаНазраньОбщество
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