Чайка проконтролирует вопрос обеспечения жителей Ингушетии питьевой водой

НАЛЬЧИК, 3 июл – РИА Новости. Полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка взял под контроль вопрос обеспечения питьевой водой жителей Ингушетии, сообщает пресс-служба полпредства.
Ранее жители различных населенных пунктов Ингушетии в соцсетях неоднократно жаловались на сложности с обеспечением питьевой водой, которые обострились из-за жаркой погоды. Часть из них обратилась за помощью к полпреду Чайке, который в пятницу обсудил проблему по телефону с главой региона Махмуд-Али Калиматовым.
"По словам Калиматова, республиканские власти активно занимаются данной проблемой. МГУП "Ингушрегионводоканал" проводит работы по устранению порывов на водопроводных сетях, благодаря чему в Назрани подача воды восстановлена в полном объеме", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правительство Ингушетии при поддержке Национального фонда развития республики приняло решение в первоочередном порядке закупить 13 глубинных погружных насосов для водозаборов "Кантышево-Долаково", города Сунжи и Альтиевского водозабора, а также одного центробежного насоса для Альтиевского водозабора.
"Установка оборудования будет завершена к понедельнику. После проведения работ дебет воды увеличится на 10-15%", - подчеркивает пресс-служба.