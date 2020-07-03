У COVID-19 пока нет мутаций, которые делают вирус сильнее, заявила ВОЗ

Со своей стороны, главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, эта мутация вируса была выявлена в лаборатории и может приводить к более быстрому размножению и распространению заболевания.

"Вирусы мутируют. И это ожидаемо. Недавно было выявлена особая мутация, которая называется D614G, может привести к более быстрой репликации вируса. Это было выявлено в лаборатории. Вирус размножается быстрее, что может привести к его более быстрому распространению. Но от нахождения чего-то в лаборатории до выявления влияния этого на эпидемию может пройти много времени", - сказала она.