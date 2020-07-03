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У COVID-19 пока нет мутаций, которые делают вирус сильнее, заявила ВОЗ
РИЖЕНЕВА, 3 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Вирус COVID-19 пока не имеет мутаций, которые бы делали его сильнее, заявила на брифинге Ассоциации... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T20:54
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, в мире

У COVID-19 пока нет мутаций, которые делают вирус сильнее, заявила ВОЗ

18:50 03.07.2020 (обновлено: 20:54 03.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений БиятовСотрудник в лаборатории
Сотрудник в лаборатории
© РИА Новости / Евгений Биятов
РИЖЕНЕВА, 3 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Вирус COVID-19 пока не имеет мутаций, которые бы делали его сильнее, заявила на брифинге Ассоциации иностранных корреспондентов при женевском отделении ООН глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.
"В настоящее время существует свыше 50 тысяч доступных цепочек вируса… Мутация D614G была впервые была обнаружена в феврале. Так что это не новая мутация, но ее выявили в пробах из ранних цепочек из Европы, Мексики, Бразилии, Ухани. На данный момент наши команды исследуют ее. Порядка 29% всех полученных цепочек вируса имеют эту мутацию. Она была в Европе, Великобритании, Нидерландах, Германии и Америках. На данным момент нет свидетельств того, что она приводит к усилению вируса", - сказала она.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
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Со своей стороны, главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, эта мутация вируса была выявлена в лаборатории и может приводить к более быстрому размножению и распространению заболевания.
"Вирусы мутируют. И это ожидаемо. Недавно было выявлена особая мутация, которая называется D614G, может привести к более быстрой репликации вируса. Это было выявлено в лаборатории. Вирус размножается быстрее, что может привести к его более быстрому распространению. Но от нахождения чего-то в лаборатории до выявления влияния этого на эпидемию может пройти много времени", - сказала она.
По ее словам, ученые ВОЗ сегодня внимательно отслеживают данную мутацию COVID-19.А Новости - У COVID-19 на данный момент нет мутаций, которые бы делали вирус сильнее - ВОЗ
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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