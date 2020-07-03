У COVID-19 пока нет мутаций, которые делают вирус сильнее, заявила ВОЗ

"В настоящее время существует свыше 50 тысяч доступных цепочек вируса… Мутация D614G была впервые была обнаружена в феврале. Так что это не новая мутация, но ее выявили в пробах из ранних цепочек из Европы, Мексики, Бразилии, Ухани. На данный момент наши команды исследуют ее. Порядка 29% всех полученных цепочек вируса имеют эту мутацию. Она была в Европе, Великобритании, Нидерландах, Германии и Америках. На данным момент нет свидетельств того, что она приводит к усилению вируса", - сказала она.
Со своей стороны, главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, эта мутация вируса была выявлена в лаборатории и может приводить к более быстрому размножению и распространению заболевания.
"Вирусы мутируют. И это ожидаемо. Недавно было выявлена особая мутация, которая называется D614G, может привести к более быстрой репликации вируса. Это было выявлено в лаборатории. Вирус размножается быстрее, что может привести к его более быстрому распространению. Но от нахождения чего-то в лаборатории до выявления влияния этого на эпидемию может пройти много времени", - сказала она.
По ее словам, ученые ВОЗ сегодня внимательно отслеживают данную мутацию COVID-19.А Новости - У COVID-19 на данный момент нет мутаций, которые бы делали вирус сильнее - ВОЗ
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