Путину пожаловались на мороженое "Радуга"

Позже на этой же встрече Лахова рассказала президенту о мороженом "Радуга", которое, по ее мнению, может косвенно повлиять на детей. "Вот вы сказали, что пропаганда… Да, пропаганды у нас не должно быть, но у нас сегодня рекламные щиты, например, вывешивают радужные - красивые цвета… с красивыми словами. Или рекламируют мороженое, которое называют "Радуга". Поэтому это косвенно, но заставляет привыкать наших детей к тому... флагу, который вывешивался, в том числе, на данном посольстве. Поэтому очень хотелось, чтобы все-таки те ценности, которые мы пытались заложить в нашу конституцию, чтобы они были на контроле, было поручение", - сказала она.