Путину пожаловались на мороженое "Радуга"

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Глава Союза женщин России Екатерина Лахова пожаловалась президенту России Владимиру Путину на косвенное влияния мороженого "Радуга" и разноцветных рекламных щитов на детей в части пропаганды нетрадиционных ценностей.
Глава государства в пятницу встретился с членами рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию России. Перед встречей был опубликован указ о вступлении с 4 июля в силу поправок, за которые проголосовало большинство россиян.
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В ходе общения сенатор Алексей Пушков обратил внимание президента России на вывешенный на здании посольства США в Москве радужный флаг, который является интернациональным символом ЛГБТ-сообщества. Путин заявил, что в России нет и не будет ограничений религиозных, национальных прав и прав сексменьшинств, а закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних принят для того, чтобы избежать давления на детей, и человек сам мог определить свою судьбу, когда вырастет.
Позже на этой же встрече Лахова рассказала президенту о мороженом "Радуга", которое, по ее мнению, может косвенно повлиять на детей. "Вот вы сказали, что пропаганда… Да, пропаганды у нас не должно быть, но у нас сегодня рекламные щиты, например, вывешивают радужные - красивые цвета… с красивыми словами. Или рекламируют мороженое, которое называют "Радуга". Поэтому это косвенно, но заставляет привыкать наших детей к тому... флагу, который вывешивался, в том числе, на данном посольстве. Поэтому очень хотелось, чтобы все-таки те ценности, которые мы пытались заложить в нашу конституцию, чтобы они были на контроле, было поручение", - сказала она.
Путин, отвечая ей, отметил, что контроль за пропагандой нетрадиционных для России ценностей нужно выстроить неагрессивно.
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