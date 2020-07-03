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Путину пожаловались на мороженое "Радуга"
Глава Союза женщин России Екатерина Лахова пожаловалась президенту России Владимиру Путину на косвенное влияния мороженого "Радуга" и разноцветных рекламных... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T18:49
россия
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лгбт-сообщество
алексей пушков
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москва
сша
общество
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У нас тут гроза намечается. Не дай бог радуга появится. Лахову - лечить принудительно.
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Геи, отдайте детям радугу
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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россия, екатерина лахова, лгбт-сообщество, алексей пушков, владимир путин, москва, сша, общество

Путину пожаловались на мороженое "Радуга"

18:49 03.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Глава Союза женщин России Екатерина Лахова пожаловалась президенту России Владимиру Путину на косвенное влияния мороженого "Радуга" и разноцветных рекламных щитов на детей в части пропаганды нетрадиционных ценностей.
Глава государства в пятницу встретился с членами рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию России. Перед встречей был опубликован указ о вступлении с 4 июля в силу поправок, за которые проголосовало большинство россиян.
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27 июня, 19:11
Около британского посольства в Москве вывесили ЛГБТ-флаг
В ходе общения сенатор Алексей Пушков обратил внимание президента России на вывешенный на здании посольства США в Москве радужный флаг, который является интернациональным символом ЛГБТ-сообщества. Путин заявил, что в России нет и не будет ограничений религиозных, национальных прав и прав сексменьшинств, а закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних принят для того, чтобы избежать давления на детей, и человек сам мог определить свою судьбу, когда вырастет.
Позже на этой же встрече Лахова рассказала президенту о мороженом "Радуга", которое, по ее мнению, может косвенно повлиять на детей. "Вот вы сказали, что пропаганда… Да, пропаганды у нас не должно быть, но у нас сегодня рекламные щиты, например, вывешивают радужные - красивые цвета… с красивыми словами. Или рекламируют мороженое, которое называют "Радуга". Поэтому это косвенно, но заставляет привыкать наших детей к тому... флагу, который вывешивался, в том числе, на данном посольстве. Поэтому очень хотелось, чтобы все-таки те ценности, которые мы пытались заложить в нашу конституцию, чтобы они были на контроле, было поручение", - сказала она.
Путин, отвечая ей, отметил, что контроль за пропагандой нетрадиционных для России ценностей нужно выстроить неагрессивно.
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РоссияЕкатерина ЛаховаЛГБТ-сообществоАлексей ПушковВладимир ПутинМоскваСШАОбщество
Популярные комментарии
У нас тут гроза намечается. Не дай бог радуга появится. Лахову - лечить принудительно.
3 июля, 18:56
bakula74
1651811138
Геи, отдайте детям радугу
3 июля, 18:53
ДПДанила Питерский
106300116
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